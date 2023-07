Münchnerin (19) nach Sturz im Rollstuhl: „Bitte helft mir, dass ich in mein altes Leben zurückkomme“

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Nach einem Genickbruch ist Lina Hoffmann querschnittsgelähmt. Um die Kosten für die medizinische Betreuung zu bezahlen, startete sie online einen Spendenaufruf.

München – Ihr Hals musste von vier Seiten geöffnet und ihre Wirbelsäule mit Metallstangen und Schrauben stabilisiert werden. Nach einer zehnstündigen Operation wurde die 19-jährige Lina Hoffmann für zwei Wochen in ein künstliches Koma versetzt. „Laut den Ärzten ist es ein Wunder, dass ich noch lebe“, schrieb sie online. Sie ist in München aus dem zweiten Stock gestürzt und sitzt seitdem im Rollstuhl – und hört nicht auf, weiterzukämpfen. Sie hat im Netz einen Spendenaufruf gestartet.

Lina Hoffmann lag zwei Wochen im künstlichen Koma nach ihrer Operation. © Lina Hoffmann/Go Fund Me

„Es kostet mich sehr viel Überwindung“: Querschnittsgelähmte kämpft sich ins Leben zurück

„Als ich aufwachte, hieß es, ich habe eine Querschnittslähmung ab der Brust“, schrieb Lina Hoffmann in ihrem Spendenaufruf auf der Online-Plattform Go Fund Me. Ihr Sturz vor zwei Monaten resultierte in einem Genickbruch, die 19-Jährige wurde unverzüglich ins Klinikum rechts der Isar in München gebracht. Wie es zum Sturz aus dem zweiten Stock kam, wollte sie nicht erzählen. Mittlerweile befindet sie sich in der Erstrehabilitation in Bad Aibling bei Rosenheim.

„Erst jetzt, nach diesen harten Monaten, bin ich in der Lage, darüber zu sprechen, was passiert ist. Es kostet mich sehr viel Überwindung, dies öffentlich zu machen.“ Hoffmann befürchtet, dass sie aus der Klinik entlassen werden kann, bevor die gesetzliche Rehaphase endet. „Dann bleibt mir nur noch eine privat bezahlte Extra-Therapie, um mich weiter zurück ins Leben zu kämpfen.“ Deswegen bittet sie auf der Spendenplattform um Unterstützung. Bis zum 13. Juli haben bereits über 1000 Menschen mehr als 61.000 Euro gespendet.

„Ich spüre gar nichts, nicht einmal Kälte“: Vorbereitungen auf ein neues Leben

Die Münchnerin kann aktuell nur ihre Arme bewegen. Alles unterhalb ihres Brustbeins, ihre Handgelenke und ihre Finger ist taub. „Ich spüre gar nichts, nicht einmal Kälte oder Wärme, geschweige denn die Berührungen meiner Familie oder meines Freundes.“ Sie erzählt davon, wie sie gefüttert, angezogen und geduscht werden muss und sie nichts davon selbst erledigen kann. Neben ihrer Therapie arbeitet sie gerade daran, von ihrem Tracheostoma „wegzukommen“, wie sie es beschrieb. Ein Tracheostoma ist eine künstliche Öffnung an der Luftröhre, die bei der 19-Jährigen getätigt werden musste, damit sie im Koma künstlich beatmet werden kann.

Mehrmals die Woche muss zur Lina Hoffmann zur Therapie. © Lina Hoffmann/Go Fund Me

„Jeden Tag kämpfe ich mit dem Gedanken nicht aufzugeben.“ Deswegen bereitet sich die 19-Jährige auf ihr neues Leben vor und beginnt bereits zu sparen. In ihrer aktuellen Wohnung kann sie nicht bleiben, da sie keinen Aufzug hat und „um in eine Wohnung im Erdgeschoss umzuziehen, fehlt mir auch das Geld“. Wie sie in ihrem Spendenaufruf schreibt, würde ihr eine medizinische Betreuung zwischen 500.000 und 750.000 Euro kosten. Da sie seit ihrem Unfall Bürgergeld beziehen muss, kann sie sich die Betreuung aus eigener Tasche nicht leisten und startete ihre Online-Kampagne.

In einem Update bedankt sie sich bei allen Personen, die für sie gespendet oder ihr geschrieben haben. „Das gibt mir so unendlich viel Kraft und Zuversicht.“ Sie verabschiedet sich mit dem Versprechen, dass sie nicht vorhat aufzugeben und einem Appell. „Ich bin 19 Jahre alt, habe noch so viel im Leben vor. Bitte helft mir, dass ich in mein altes Leben zurückkomme.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!