Royaler Besuch in München: Kronprinz Haakon von Norwegen zu Gast in Bayern

Von: Isabel Winklbauer

Teilen

Am Montagmittag (6. November) landete Kronprinz Haakon von Norwegen in München. Staatsminister Florian Herrmann (CSU) nahm ihn in Empfang. So verlief der Abend des Royals in München.

Haakon und Mette-Marit (beide sind im Sommer 50 Jahre alt geworden) besuchen diese Woche Deutschland, um die guten Beziehungen zwischen Norwegen und Deutschland zu festigen. In München waren zwei Tage vorgesehen, und die begannen mit einem Empfang. Prinz Haakon wurde am 6. November am Eingang der Residenz von Florian Herrmann und Landtagspräsidentin Ilse Aigner begrüßt.

Im Kaisersaal lobte der Kronprinz die deutsch-norwegische Freundschaft. © API / Michael Tinnefeld

Er trug sich ins Gästebuch ein, das im Vierschäftesaal für ihn auslag, dann ging es schnurstracks in den Kaisersaal. Hier waren rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien und Gesellschaft versammelt. Haakon saß zwischen Staatsminister und Staatskanzleichef Florian Herrmann und Prinzessin Sophie-Alexandra von Bayern. Die hatte wiederum ihren Mann Prinz Ludwig von Bayern neben sich. Das Festmenü von Käfer blieb solide: geräucherte Forelle, Ente mit Knödel und Rotkohl, Vanilleeis mit Himbeeren. Für den Vegetarier Haakon gab es allerdings eine fleischlose Alternative.

Bei Kraus-Maffei Wegmann besichtigte der Prinz Panzer in Aktion auf der Teststrecke. © Sven Hoppe

Gemeinsamkeiten zwischen Norwegen und Deutschland

Florian Herrmann betonte in seiner Rede die Gemeinsamkeiten mit Norwegen. „Wir teilen die Begeisterung für Wintersport, insbesondere Biathlon.“ Er sprach die erfolgreiche Zusammenarbeit der Länder in der Wirtschaft und bei den Hochschulen an. Und Prinz Haakon lobte im Gegenzug die bayerische Ingenieurskunst. „Vorsprung durch Technik ist unser gemeinsames Motto.“ Zudem betonte er, die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik intensivieren zu wollen.

Denn Prinz Haakon ist nicht nur aus Freundlichkeit in München. Norwegen hat kürzlich seine Militärpräsenz an der Russischen Grenze verstärkt, nun besichtigte die Delegation Leopard II-Panzer beim Waffenhersteller Kraus-Maffei Wegmann in Allach, von denen Norwegen jüngst 54 Stück kaufte.

Haakon bei seiner Ansprache im Literaturhaus. © Sven Hoppe

Der Besuch war für den Dienstagvormittag geplant, gleich nach einem Verteidigungs- und Wirtschaftsgespräch im neuen Rosewood-Hotel – unter anderem mit Verteidigungspolitikerin MarieAgnes Strack-Zimmermann (FDP) und Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Am Mittag besuchte Kronprinz Haakon dann eine literarische Diskussion mit den norwegischen Autoren Maja Lunde and Dag O. Hessen im Literaturhaus.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Kronprinzenpaar kommt zur Gedenkfeier des Mauerfalls nach Berlin

Anschließend ging es weiter nach Hamburg, am Mittwoch dann nach Berlin, wo auch Kronprinzessin Mette-Marit zur Delegation stößt. Gemeinsam will das Paar am Donnerstag das Mauermuseum und eine Gedenkfeier zum 9. November besuchen, dem Tag des Mauerfalls im Jahr 1989. Zum Abschluss der Reise geht es dann zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue und zu Bundeskanzler Olaf Scholz ins Kanzleramt.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.