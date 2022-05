„Liebt München über alles“: Schwedens Königin kommt zum Galadinner - guter Freund verrät ihre Hotspots

Von: Teresa Winter

Königin Silvia von Schweden, hier bei einem öffentlichen Termin im Jahr 2019, reist am Freitag nach München. © Silas Stein/dpa

Königlicher Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt. Am Freitag kommt Königin Silvia von Schweden nach München. Hier residiert die 78-Jährige.

München - München ist ihre Herzensstadt. Hier besuchte Königin Silvia von Schweden (78) als junge Frau ein Sprachen- und Dolmetscher-Institut, arbeitete im argentinischen Konsulat und lernte als Hostess bei den Olympischen Spielen 1972 ihren späteren Mann König Carl XVI. Gustaf von Schweden (76) kennen. Am Freitag kommt die schwedische Königin wieder einmal in die bayerische Landeshauptstadt, um ihre Nichte Désirée Prinzessin von Bohlen und Halbach (58) in ihrem Engagement für Demenzkranke in ihrem Verein Desideria Care zu unterstützen.

Königin Silvia von Schweden kommt nach München - Ehrengast bei Benefizkonzert

Am Samstag um 15 Uhr findet dazu im Alten Rathaussaal das Familienkonzert Musik im Kopf für Menschen mit und ohne Demenz statt. Königin Silvia ist Ehrengast und wird in der ersten Reihe Platz nehmen, wenn alle sitzen. „Es bedeutet mir sehr viel, dass meine Tante, Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden, extra nach München kommt, um gemeinsam mit mir das Thema Demenz in der Öffentlichkeit zu stärken“, sagt von Bohlen und Halbach. Beide eint ihr soziales Engagement.



Königin Silvia von Schweden setzt sich seit Jahrzehnten mit ihrer Stiftung Silviahemmet für Demenzkranke in Schweden ein. Denn auch ihre Mutter war schwer an Demenz erkrankt. Désirée von Bohlen und Halbach gründete 2017 ihren Verein Desideria Care, der betroffenen Familien hilft.



München: Königlicher Besuch am Freitag - Silvia von Schweden residiert im Bayerischen Hof

In München eintreffen wird Königin Silvia bereits am Freitag, wie es von Vereinsseite heißt. Übernachten wird sie im Luxushotel Bayerischer Hof. Dort wird sie am Freitagnachmittag auch an einem Gespräch des Presse-Clubs München teilnehmen, und am Abend besucht Majestät ein Galadinner mit ausgewählten Gästen – wieder zugunsten Demenzkranker.



Zeit für Autogramme, kurze Gespräche und Fotos für Fans der Königin wird es wohl nicht geben. Auch Ehemann König Carl Gustaf ist bei der München-Visite nicht mit von der Partie. Begleitet wird die Königin von einem Bodyguard und einer Hofdame. Da sie keinen offiziellen Besuch absolviert, trifft Silvia von Schweden weder den Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder (55) noch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (63).



Silvia von Schweden zu Besuch in München: Königin „liebt München über alles“

Wenn es der Terminplan zulässt, besucht die Königin vielleicht noch Leopold Prinz von Bayern (78), bevor die Reise am Sonntag zurück nach Schweden geht. Er und König Carl Gustaf sind seit 1961 befreundet. Sie lernten sich auf der Hochzeit seines Onkels Johann Georg Prinz von Hohenzollern (†83) mit Carl Gustafs Schwester Birgitta (85) kennen. Poldi wurde Patenonkel von Prinz Carl-Philip von Schweden (43), der als Kind vier Wochen lang zum Deutschlernen zu ihm an den Starnberger See kam. Beide Familien verbindet eine enge Beziehung.



Wenn die schwedischen Royals in München sind, besuchen sie gern Dallmayr, den Viktualienmarkt und den Franziskaner. „Silvia liebt München über alles“, sagt Poldi von Bayern. (TERESA WINTER)