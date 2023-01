Listenhund Jerry sucht ein neues Zuhause - seine neuen Besitzer müssen einiges berücksichtigen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Dogo Argentino Jerry sucht ein neues Zuhause. © Tierheim München

Rüde Jerry ist im Münchner Tierheim gelandet und sucht jetzt ein neues Zuhause. Der Rüde hat einige Besonderheiten vorzuweisen, darunter zählt etwa auch sein Übergewicht.

München - Dogo Argentino Jerry ist drei Jahre alt und ist wegen einer Sicherstellung im Münchner Tierheim gelandet. Der junge Rüde sucht jetzt ein neues Zuhause, das ihm erfahrene Hundehalter bieten können. Da Jerry als Listenhund der Kategorie II in Bayern eingestuft wurde, sollte sich der neue Besitzer bei seiner Gemeinde über die Haltungsbedingungen dieser Rasse im Vorfeld informieren. Jerry benötigt außerdem Hypoallergenic Spezialfutter da er zu Allergien neigt.

Name: Jerry

Geschlecht: männlich

Geburtstag: 4.6.2019

Rasse: Dogo Argentino

Kastriert: Ja

München: Rüde Jerry sucht ein neues Zuhause - wegen einer Sicherstellung kam er ins Tierheim

Jerry zeigt sich seiner Bezugsperson gegenüber freundlich und zutraulich. Im Allgemeinen ist er in sozialen Situationen mit Menschen noch unsicher. Dagegen stören ihn fremde Geräusche oder unbekannte Gegenstände so gut wie gar nicht .Gegenüber seinen Artgenossen zeigt sich Jerry bei Hündinnen sehr freundlich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Bei fehlender Führung neigt Jerry allerdings zu einer Leinenfrustation, daher sollten Hundekontakte in jedem Fall kontrolliert ablaufen. Jerry ist diesbezüglich bereits in einem Trainingsprogramm integriert.

Wie er sich bei Katzen und Kleintieren verhält, ist noch nicht bekannt. Seine neuen Halter sollten bereits Hundeerfahrung, oder bestenfalls Rasseerfahrung mitbringen, um ihn konsequent führen zu können. Jerry kam außerdem sehr übergewichtig ins Tierheim, daher muss er noch ein paar Kilos abnehmen.