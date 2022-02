Russen-Spion in München vor Gericht! Er sollte die Raketenforschung in Europa bespitzeln

Von: Andreas Thieme

Künstlerische Darstellung des „James-Webb“-Weltraumteleskops, zusammengefaltet in der „Ariane 5“-Rakete beim Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. © D. Ducros/ESA/dpa/Symbolbild

In München wird mit Spannung der Prozess gegen einen mutmaßlichen russischen Spion erwartet. Laut Generalbundesanwalt hat der Wissenschaftler die Forschung rund um die europäische Trägerrakete Ariane bespitzelt.

München - Er ist der Spion, der aus der Kälte kam! Vor dem Oberlandesgericht beginnt am Donnerstag ein Spionageprozess gegen einen russischen Wissenschaftler, der zur europäischen Trägerrakete Ariane spioniert haben soll. Ilnur N. soll dies während seiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Augsburg getan und dafür insgesamt 2500 Euro kassiert haben. Nun drohen ihm bis zu fünf Jahren Knast!

Der Prozess findet vor dem Staatsschutzsenat statt, die Anklage vertritt der Generalbundesanwalt. Für Spannung sorgt, ob über den konkreten Fall hinaus Informationen zur Arbeit des russischen Auslandsgeheimdiensts SWR in Deutschland bekannt werden. Das Gericht plante zunächst zwölf Verhandlungstage ein.

Der in U-Haft sitzende N. hatte bis zu seiner Festnahme im Juni 2021 an der Uni Augsburg gearbeitet. Dort war er seit dem Jahr 2018 beschäftigt. Spätestens im Herbst 2019 sollen Agenten ihn angesprochen und für eine Spionagetätigkeit für Russland angeworben haben. Das Interesse des Geheimdiensts lag laut Anklage vor allem in den Entwicklungsstufen der Ariane-Rakete. Außerdem interessierte sich der SWR für die Forschung von N. an Werkstoffen.

München: Wird der Spion überführt, drohen ihm bis zu fünf Jahre Knast

Ab Ende November 2019 sei es zu regelmäßigen persönlichen Führungstreffen zwischen dem Spion und dem in Deutschland stationierten Führungsoffizier des russischen Auslandsgeheimdiensts gekommen. In dessen Auftrag habe N. bei den Treffen Infos zu Forschungsprojekten aus dem Bereich Luft- und Raumfahrttechnologie weitergegeben. Als Entlohnung erhielt er Bargeld, insgesamt der Anklage zufolge 2500 Euro.



Für solch eine Agententätigkeit droht eine Strafe von einer Geldbuße bis zu fünf Jahren Haft. In schweren Fällen drohen sogar bis zu zehn Jahre Haft - allerdings wird dieser Strafrahmen erst angewandt, wenn Spione vom Staat geheim gehaltene Informationen weitergeben.