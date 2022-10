S-Bahn-Drama in München verhindert: Videoauswertung zeigt, wie Zeuge beherzt reagiert - Wer kennt ihn?

Von: Lucas Sauter-Orengo, Lukas Schierlinger

Eine S-Bahn am Ostbahnhof München.

Ein Jugendlicher stürzte in München aufs Gleis, just als eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Ein mutiger Zeuge griff ein.

Update 21. Oktober, 9.22 Uhr: Nicht auszudenken, wenn der Mann nicht geistesgegenwärtig reagiert hätte. Nachdem ein abgelenkter Zwölfjähriger am Mittwoch von einer einfahrenden S-Bahn verletzt wurde (siehe Ursprungsmeldung), sucht die Bundespolizei nun nach seinem Retter. „Die Auswertung der Videoaufzeichnungen brachte jetzt neue Erkenntnisse zum Unfallgeschehen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Freitag.

„Der Mann hielt den Jungen unter enormen Kraftaufwand fest, sodass er nicht zurück unter die S-Bahn gezogen wurde. Während das Kind von Umstehenden erstversorgt wurde, verließ der Mann den Ereignisort“, teilen die Einsatzkräfte ihre Erkenntnisse. Der gesuchte Retter habe vermutlich auf die S4 Richtung Ebersberg gewartet. Er trug eine braune Jacke und braune Schuhe, einen grünen Kapuzenpulli und einen Rucksack.

Um dem Mann „Dank und Würdigung für sein mutiges Verhalten entgegenbringen zu können“, wird er gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 089 515550 1111 zu melden.

München: Vom Smartphone abgelenkt - Zwölfjähriger entgeht tragischem S-Bahn-Unfall nur knapp

Ursprungsmeldung:

München - Da war wohl mehr als nur ein Schutzengel im Einsatz: Ein zwölfjähriger Junge aus dem Landkreis Ebersberg ging einem tragischen Unfall am S-Bahnhof Ostbahnhof in München gerade so noch aus dem Weg. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch, den 19. Oktober, gegen 16 Uhr. Der Jugendliche aus dem Landkreis Ebersberg lief, konzentriert auf sein Smartphone, parallel entlang des Gleises, als eine S-Bahn einfuhr. Auch die Warnpfiffe, die der Fahrzeugführer abgab, bemerkte der Junge nicht.

Dann übertrat er die weiße Sicherheitslinie, wobei er just in diesem Moment mit seinem linken Fuß von der Bahnsteigkante abkam. Obwohl der Triebfahrzeugführer unmittelbar eine Schnellbremsung einleitete, klemmte sich das Bein des Jungen zwischen Bahn und Bahnsteig, sodass er einige Meter mitgeschliffen wurde. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen den Zug sowie auf den Bahnsteig. Zwei umstehende Reisende bemerkten den Unfall und zogen das Kind zurück auf den Bahnsteig.

Eine Zeugin verständigte den Notruf. Ein Kindernotarzt übernahm die Erstversorgung. Der Bub kam mit Verdacht auf Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma in eine Kinderklinik.