Chaos auf S-Bahn-Stammstrecke – Notruf sorgte für Großeinsatz der Feuerwehr

Auf der Münchner Stammstrecke ging nach einem Feuerwehr-Großeinsatz zeitweise nichts mehr. Zahlreiche Einschränkungen bei der S-Bahn waren die Folge.

München – Auf einmal ging am Donnerstag (23. Februar) gar nichts mehr auf der Stammstrecke in München: Mitten im Berufsverkehr von 6.40 bis 8 Uhr morgens stand der komplette S-Bahn-Verkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof still. Totalsperrung! An manchen Haltepunkten stauten sich sogar die Züge. Weiterkommen unmöglich. Viele Linien endeten und starteten erst in Pasing oder am Ostbahnhof, die S8 musste über den Südring umgeleitet werden. Was war passiert?

München: Chaos auf der S-Bahn-Stammstrecke – Notruf sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Rauch stieg am frühen Morgen in einem Bahn-Tunnel zwischen Isartor und Rosenheimer Platz auf. Ein Notruf ging raus: Die Feuerwehr rückte mit rund 100 Einsatzkräften aus, um die Ursache des Rauchs festzustellen. Weil die Bahn zunächst nicht genau lokalisieren konnte, woher der Rauch genau kam, fuhren die Einsatzteams zu verschieden Punkten. Doch: Einen Brand konnten sie nicht feststellen.

+ An der S-Bahn-Stammstrecke in München ging am Donnerstag (23. Februar) zeitweise nichts mehr. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Der Rauch kam stattdessen von einer S-Bahn, deren Bremse defekt war. Sie fuhr noch bis zur Hackerbrücke und kam dort auf ein Abstellgleis. Jetzt muss sie repariert werden. Dennoch: Der gesamte Streckenabschnitt musste aus Sicherheitsgründen zunächst von Bahnmitarbeitern gemeinsam mit der Feuerwehr überprüft werden, bevor die S-Bahnen wieder fahren konnten. Nach knapp eineinhalb Stunden lief der Verkehr wieder an. Die vielen Pendler brauchten einen langen Atem.

Uns wurde eine Rauchentwicklung an einem Schienenfahrzeug gemeldet. Aktuell erkunden wir die Einsatzstelle. #wirfuerMuenchen https://t.co/qU4BzmlV6g — Feuerwehr München (@BFMuenchen) February 23, 2023

S-Bahn in München: Zahlreiche Einschränkungen auf der Stammstrecke

Die defekte Bremse war jedoch nicht die einzige Einschränkung gestern auf der Stammstrecke. Seit Mittwochabend (22. Februar) wird am Ostbahnhof an einem elektronischen Stellwerk gewerkelt. Zudem ist ein Gleis in Richtung Giesing gesperrt.

Noch bis Dienstag (28. Februar) kommt es deshalb immer nachts von 22 bis 4.30 Uhr zu Fahrplanänderungen einzelner Linien: Die Züge der S3 Richtung Mammendorf beginnen und enden am Ostbahnhof, die Züge Richtung Holzkirchen bereits in Giesing. Die S4 Richtung Geltendorf fährt nur bis Pasing. Und die S7 Richtung Wolfratshausen beginnt und endet am Hauptbahnhof.

Mehr Infos zu den aktuellen Bauarbeiten unter: s-bahn-muenchen.de/fahren/baustellen/stammstrecke.

