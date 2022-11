S-Bahn-Chaos in München: Stammstrecke von Laim bis Rosenheimer Platz gesperrt

Von: Lucas Sauter-Orengo

Menschen steigen am S-Bahnhof Pasing in den Regionalzug aus Garmisch in Richtung Hauptbahnhof. © privat

Geduldsprobe für Pendler: Die S-Bahn-Stammstrecke ist in München von Laim bis Rosenheimer Platz aktuell gesperrt. Grund ist eine Reperatur an einem Signal.

München - Chaos im Münchner Berufsverkehr: Auf Grund einer Reperatur an einem Signal ist die S-Bahn-Stammstrecke in München derzeit von Laim bis Rosenheimer Platz gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, dauert die Sperrung wohl bis ca. 10 Uhr am Vormittag noch an. In Pasing etwa stehen aktuell viele Menschen und warten auf ihre Verbindungen. Ein Teil stieg etwa in den Regionalzug von Garmisch in Richtung Bahnhof, um in die City zu gelangen. Die S-Bahnen verkehren deshalb aktuell wie folgt:

Auf Grund einer Störung ist die S-Bahn-Stammstrecke in München zwischen Laim und Rosenheimer Platz gesperrt. © privat

S 1 Freising / Flughafen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U 2 ab München Hbf bis Feldmoching oder U 3 ab Marienplatz bis Moosach und steigen dort in die Linie S 1 Freising/Flughafen um.



S 2 Petershausen / Altomünster - Erding

Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.



S 3 Mammendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.



S 3 Holzkirchen

Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof. Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U 5 ausweichen.



S 4 Geltendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.



S 6 Tutzing

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.



S 6 Ebersberg

Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof. Alternativ können Sie hier auf die U-Bahnlinie U 5 ausweichen.



S 7 Wolfratshausen

Die S-Bahnen beginnen/enden am Heimeranplatz West Gleis 11.

Der Halt Harras entfällt.

Alternativ können Sie von/nach Wolfratshausen auch die U-Bahn Linie U 5 ab München Hbf, Karlsplatz und Ostbahnhof bis Heimeranplatz nutzen und dort entsprechend umsteigen.



S 7 Kreuzstraße

Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.

Nutzen Sie bitte die S-Bahnen der Linie S 3 Holzkirchen bis Giesing und steigen dort entsprechend um.

Alternativ können Sie hier auf den Bus 54 von/nach München Ostbahnhof und die U-Bahnlinie U 2 ab München Hbf oder die U-Bahnlinie U 5 ab München Hbf, Karlsplatz, München Ost (Richtung Neuperlach Süd) bis Innsbrucker Ring und dann die U 2 (Richtung Feldmoching) bis Giesing ausweichen.



S 8 Herrsching - Flughafen

Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Bitte beachten Sie zudem die bestehende Baustelle mit Schienenersatzverkehr und 40-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof und Ismaning/Flughafen.



Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 20 entfallen.