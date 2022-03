Tödlicher Streit am Korbinianplatz: Polizei spricht über Tathergang und nennt Details zu den drei Beteiligten

Von: Franziska Konrad

Teilen

Am Korbinianplatz in München eskalierte ein Streit - ein 18-Jähriger kam dabei ums Leben. © Privat

Ein Streit am Kobinianplatz am Montagabend endete für einen 18-Jährigen tödlich. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst. Auf einer Pressekonferenz nannte die Polizei neue Details zu dem Vorfall.

Tödliche Auseinandersetzung am Korbinianplatz in Milbertshofen: Ein 18-Jähriger starb wenig später an seinen Verletzungen (siehe Ursprungsmeldung).

am in Milbertshofen: Ein 18-Jähriger starb wenig später an seinen Verletzungen (siehe Ursprungsmeldung). Erste Details zu dem Tatverdächtigen und den weiteren Beteiligten gab nun von der Polizei .

und den weiteren Beteiligten gab nun von . Auf einer Pressekonferenz schilderte die Mordkommission auch den Tatablauf.

12 Uhr: Auf einer Pressekonferenz hat die Polizei den Tatablauf am Korbinianplatz geschildert - und Details zum Tatverdächtigen und den Beteiligten genannt (siehe Update von 11.40 Uhr). Zum Tatablauf geht die Polizei derzeit von folgender Chronologie aus: Gegen 17 Uhr kam es in Milbertshofen zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen.

München: Jugendlicher stirbt nach Streit - 15-Jähriger schwer verletzt

Die Gründe für den Streit sind noch unklar. Im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, wurde der 15- Jährige durch den 18-Jährigen durch eine scharfe Gewalteinwirkung schwer verletzt. Der 18- Jährige wurde im weiteren Verlauf von dem 16-Jährigen durch scharfe Gewalteinwirkung so schwer verletzt, dass er im Anschluss verstarb.

Am Dienstag, 16. März, konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger verhaftet werden. Er hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Totschlag erlassen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat und zu den Beteiligten dauern an.

11.48 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

11.47 Uhr: Die genaue Tatwaffe ist laut Oberstaatsanwältin Anne Leiding noch nicht bekannt. Der Tatverdächtige befinde sich nach wie vor in U-Haft.

Tödlicher Streit am Korbinianplatz: Mordkommission mit Appell an Jugendliche

11.43 Uhr: Beer appelliert nun an alle Jugendlichen: „Stichwerkzeuge, insbesondere Messer, sind höchstgefährliche Gegenstände. Solche mitzuführen ist fatal. Wer diese dabei hat, wird sie unter Umständen auch verwenden.“ Beer: „Diese zerstören hierbei zwei Leben.“ Zum einen das der Familien und Angehörigen, zum anderen das der Opfer.

Lesen Sie auch Nach Schüssen auf 17-Jährigen bei Überfall in Milbertshofen ‒ Polizei München schnappt weiteren Tatverdächtige Bei einem Überfall in einer Wohnung in Milbertshofen wurde ein 17-Jähriger niedergeschossen. Die Polizei München berichtet von einem weiteren Erfolg bei den Ermittlungen. Nach Schüssen auf 17-Jährigen bei Überfall in Milbertshofen ‒ Polizei München schnappt weiteren Tatverdächtige Tankstellen-Räuber gefasst - Polizei erklärt Hintergründe seiner Festnahme Nun hat der Spuk ein Ende. Die Polizei hat den Tankstellen-Serienräuber gefasst - und auf einer Pressekonferenz über die Hintergründe informiert. Tankstellen-Räuber gefasst - Polizei erklärt Hintergründe seiner Festnahme

11.40 Uhr: Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut der Mordkommission um einen 16-jährigen Iraker, wohnhaft seit 2010 in München, der bei der Polizei bereits zweimal in Erscheinung trat, einmal wegen Raub, einmal wegen Diebstahl.

Streit in München eskaliert: Polizei schildert Tatablauf

Der verstorbene Iraker, ebenfalls seit 2010 wohnhaft in München, trat bereits zwölf mal bei der Polizei in Erscheinung, unter anderem wegen Gewaltdelikten. Der schwer verletzte 15-jähriger Deutsch-Türke, wohnhaft in München, trat bereits zweimal polizeilich in Erscheinung. Etwa wegen Verstoß gegen das Betäubungsgesetz.

11.37 Uhr: Beer schildert folgenden Tatablauf: „Wir gehen derzeit von zwei Jugendgruppen aus“, so Beer. „Diese Treffen sich aus bislang unbekannten Gründen am Montagabend am Korbiniansplatz“. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Die Beteiligten waren vermutlich größtenteils Jugendliche und Heranwachsende. Der 18-Jährige habe dem 15-jährigen Verletzten in den Bauch gestochen. Der 18-Jährige wurde anschließend mehrmals von dem 16-Jährigen mit einer Waffe gestochen. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Update: 11.35 Uhr: Leiter der Mordkommission Stephan Beer beginnt mit der PK: „Aus bislang unbekannten Gründen eskalierte die Situtaion, dass ein 18-jähriger Iraker verstarb und ein 15-jähriger Deutschtürke schwer verletzt worden ist.“

Update vom 17. März, 11.30: Die Pressekonferenz der Polizei München beginnt.

Ursprünglicher Artikel vom 17. März:

München - Am Montagabend, 14. März., geriet ein Streit im Münchner Stadtteil Milbertshofen außer Kontrolle: Ein 18-jähriger Münchner wurde bei der Auseinandersetzung am Korbinianplatz so schwer verletzt, dass er wenig später verstarb. Ein 15-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

München: 18-Jähriger stirbt nach Streit - Neue Details auf Polizei-PK?

Bereits einen Tag später konnten die Beamten erste Erfolge vermelden: Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Zu dem Tötungsdelikt hat die Münchner Polizei für den heutigen Donnerstag, um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.

Nach dem tödlichen Streit am Korbinianplatz hat die Polizei für Donnerstag eine Pressekonferenz angekündigt. © Facebook Polizei München/Screenshot

Tötungsdelikt am Korbinianplatz: Tatverdächtiger gefasst - Polizei-PK live

Dort werden der Leiter der Mordkommission, Stephan Beer sowie die Oberstaatsanwältin Anne Leiding über den Zusammenhang der Festnahme sprechen. Die Übertragung der Pressekonferenz verfolgen sie hier live.

Bisher war über den Tatverdächtigen bekannt, dass es sich um einen 16-jährigen Iraker handelt, der wohnhaft in München ist.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.