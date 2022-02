Schnapszahl-Alarm: So viele Paare lassen sich am 2.2.2022 in München trauen

Schnapszahl: Am Mittwoch, den 2.2.2022, wird wie wild geheiratet! © Silas Stein/dpa/Illustration

Es soll der schönste Tag im Leben werden - und unvergesslich. Perfekt, wenn dann auch noch das Datum ein besonderes ist. Deswegen wird am Mittwoch wie wild geheiratet.

München - Am Mittwoch ist es so weit! Dann wird wie wild geheiratet. Klar, der 2.2.2022 hat eine unvergessliche Anziehungskraft. Die Liebenden erhoffen sich von der Schnapszahl halt das Extra-Glück für ihre Ehe. In München lassen sich am Mittwoch gleich 28 Paare standesamtlich trauen - drei mal so viele wie an einem gewöhnlichen Mittwoch. „Wir sind von der Öffnung bis zur Schließung komplett ausgebucht“, sagt Johannes Mayer, Pressesprecher des Kreisverwaltungsreferats.

Noch beliebter ist in München heuer nur noch der 22. Februar - auch, wenn es coronabedingt noch Beschränkungen gibt. Für den Dienstag in gut drei Wochen wurden bereits 33 Trautermine vergeben. Mit der vollständigen Schreibweise „22.02.2022“ ist der 22. Februar heuer übrigens ein sogenanntes astreines kalendarisches Palindrom - die Zahlenfolge lautet rückwärts wie vorwärts gelesen gleich.

Studie belegt: Schnapszahlen bringen nicht jedem Glück

Das ist extrem selten: Im 21. Jahrhundert gibt es davon ingesamt nur 29 Tage! Tipp für mathematische Romantiker: Mit dem 14.02.2041 gibt es in 19 Jahren ein Palindrom, das sogar genau auf den Valentinstag fällt.

Ein Datum, das im Gedächtnis bleibt - wie eben der 2.2.2022. Die Schnapszahl hat eine große Symbolkraft, Paare erhoffen sich die endlose Liebe. Dass besondere Termine aber nicht unbedingt Glück bringen müssen, zeigt eine Untersuchung der Universität Melbourne. Wissenschaftler verglichen 2016 die Ehe- und Scheidungsregister in den Niederlanden.

Ergebnis: Ehen, die an einem speziellen Tag geschlossen wurden, hatten ein deutlich höheres Scheidungsrisiko. So war ein Scheitern um elf Prozent wahrscheinlicher, wenn die Hochzeit am Valentinstag stattgefunden hatte - und um 18 Prozent wahrscheinlicher, wenn sie an einem Tag mit einer Schnapszahl, wie beispielsweise am 9.9.1999, gefeiert wurde.

Bodenständigkeit für die Ehe wichtiger als Symbole

Woran liegt das? „Also ich glaube, dass dann vor allem Menschen heiraten, denen es auf Äußerliches ankommt, die auf bestimmte Symbole Wert legen“, erklärt Paartherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger. Aber: „Ehen sind besonders gut, wenn ich eine eher bodenständige Auffassung von Liebe habe. Wenn ich weiß, dass eine Beziehung auch mal schwierig werden könnte.“

Für viele Frauen gibt es dennoch einen guten Grund, an einem besonderen Datum zu heiraten. Und der ist weniger romantisch. Krüger erklärt: „Die Frauen heutzutage sind sehr nüchtern: Sie wählen einen solchen Hochzeitstag, damit Männer den Tag nicht vergessen.“ Wir wünschen jedenfalls allen Paaren: Viel Glück! (mit dpa) *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA