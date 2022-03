Schock in Giesing: Fitnessstudio muss nach 33 Jahren überraschend schließen - „Schmerzliche Entscheidung“

Von: Andreas Thieme

Daniel Rehklau ist Studioleiter im Body Up Giesing © SIGI JANTZ

Schock im Untergiesinger Body-Up: Das beliebte Fitnessstudio muss demnächst schließen. Schon Ende Juni ist in der Kühbachstraße 11 Schluss. Der Eigentümer will die Immobilie anderweitig nutzen.

München - Seinen Mitgliedern teilte das Studio bereits mit: „Nach 33 wunderschönen und sehr erfolgreichen Jahren Body Up Giesing werden wir fremdbestimmt zu der für uns sehr schmerzlichen Entscheidung gezwungen.“ Studioleiter Daniel Rehklau sagt: „Das ist schon eine traurige Geschichte.“ Denn gerade erst habe das Studio die schlimmsten Corona-Zeiten überstanden. „Wir dachten, wir können das hinkriegen“, sagt Rehklau. „Dass es jetzt trotzdem nicht weitergeht, ist super bitter.“ 25 Kündigungen seien vom Personal nun schon eingegangen.

Der Hintergrund der Schließung: „Die Vermietergesellschaft hat das Mietverhältnis mit Body Up Giesing wegen einer strategischen Neuausrichtung der Immobilie gekündigt“, teilt das Fitnessstudio auch auf seiner Homepage mit. Nach Informationen unserer Redaktion gab es zuvor auch Zoff mit der Vermietergesellschaft um eine Mieterhöhung. In einem Schreiben, das das Studio bereits Anfang Februar an seine Mitglieder verschickt hat, ist die Rede von einer Erhöhung um satte 100 Prozent.

Bislang zahlte das Studio etwa 20 000 Euro Miete für 1500 Quadratmeter. Doch plötzlich sollten es nach fast 40 000 Euro Miete werden. Aber: „Letztendlich hat sich herausgestellt, dass für uns seitens des Vermieters gar keine Mietverlängerung vorgesehen ist“, schrieb das Studio an seine Mitglieder. „Aufgrund wirtschaftlicher Parameter“ habe sich der Vermieter „für eine Umnutzung in Büroräume entschieden“. Im Internet werden diese bereits beworben: Laut Immobilienscout 24 liegen der Mietpreis pro Quadratmeter vor Ort aktuell bei 19,50 Euro - für die Größe des Studios also fast 30 000 Euro. Eine Anfrage unserer Redaktion an den Vermieter blieb unbeantwortet.

„Die Neuausrichtung zielt gleichzeitig auf eine Verringerung des Parteiverkehrs im Haus“, schreibt das Body Up an seine Mitglieder. Und: „Es ist schon sehr traurig, wenn ein anonymer Vermieter nur noch seinen Profit sieht. Das ist Body Up 1991 mit dem ersten Studio am Stiglmaierplatz, 2016 beim Studio Diva am Hauptbahnhof und jetzt auch noch in Giesing passiert.“ Das Viertel verliere „einen einzigartigen Treffpunkt für Fitnessbegeisterte“. Trotz Pandemie gab es Studioleiter Rehklau zufolge zuletzt immer noch 1300 Mitglieder. Er verspricht: „Wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Standort im Viertel.“