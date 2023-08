Schockierende Jugend-Gewalt: Mädchen am Bahnsteig krankenhausreif geschlagen - 18-Jähriger verletzt Polizistin

Strafprozesse in München

Gewalt unter Jugendlichen nimmt in München dramatisch zu

Gewalt unter Jugendlichen: In München häuften sich zuletzt die Meldungen über schlimme Gewaltvorfälle. Jetzt schockiert ein neuer Fall, der am Amtsgericht verhandelt wurde.

München - Diese Rohheit ist verstörend: Zwei Mädchen verprügelten eine 18-Jährige am Bahnsteig - und traten ihr sogar mit voller Wucht gegen den Kopf, als sie bereits am Boden lag. Um diese Tat dreht sich nun ein Strafprozess am Münchner Amtsgericht. Es ist ein weiterer Fall von Jugendgewalt, die sich in München zuletzt stark gehäuft haben.

„Ich dachte, sie wollen mich umbringen“, schilderte das Opfer dort. Maria P. (Name geändert) war Ende September 2022 auf dem Weg zur Wiesn gewesen, als sie am S-Bahnhof in Karlsfeld auf die beiden brutalen Schlägerinnen getroffen war. Yvonne K. und Julia O. (Namen geändert), die damals erst 17 und 18 Jahre alt waren, fingen Streit mit Maria P. an - und drohten Zeugen zufolge mehrfach, sie umzubringen. Nun mussten sie vors Amtsgericht!

München: Mädchenbande trat am Boden liegende 18-Jährige - sie musste in die Klinik

Dort wurde ihnen der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung gemacht. Doch keine Spur der Reue bei den beiden Schlägerinnen - sie verweigerten sogar eine Entschuldigung gegenüber ihrem Opfer. Richterin Elisabeth Ziegler las den beiden Mädels die Leviten: „Mit dem Fuß gegen den Kopf zu treten, das ist wahnsinnig gefährlich. Das kann auch tödlich ausgehen.“

Ähnliche Fälle waren bei Erwachsenen schon als versuchter Mord angeklagt worden! Auf der Stirn des Opfers hatte sich nach der Attacke sogar die Sohle des Turnschuhs einer Täterin abgezeichnet. Maria P. hatte massive Schwellungen im Gesicht und musste tagelang in die Klinik.

Prozess in München: Schlägerinnen werden trotz roher Gewalt kaum bestraft

Doch trotz dieser Gewalt-Eskalation fällte die strenge Richterin ein überraschend mildes Urteil: Beide Prügel-Teenies müssen lediglich ein Wochenende in den Freizeitarrest. Dabei hatte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) vorige Woche erst eine Erhöhung des Jugendarrests von bisher maximal vier Wochen auf drei Monate gefordert.

In einem weiteren Fall am Landgericht ging es gestern um Schadensersatz: Rund 9000 Euro fordert eine Polizistin, die in Moosach von einem 18-Jährigen attackiert worden war. Er verletzte sie am Handgelenk, als sie ihn mit Drogenverdacht zu kontrollieren versucht hatte - dabei riss er sich brutal los. Drei Monate lang konnte die Beamtin nicht arbeiten - die Krankheits- und Heilbehandlungskosten fordert der Freistaat jetzt zurück!