Schreckliches Verbrechen in München: 76-Jährige Seniorin brutal vergewaltigt - Täter lockte sie aus ihrem Haus

Von: Andreas Thieme

Malick M. (35, Mitte) soll eine Münchner Seniorin brutal vergewaltigt haben © SIGI JANTZ

Schlimme Vorwürfe gegen einen 35-Jährigen Elektromechaniker: Er soll eine Münchner Seniorin in deren Haus in Laim aufgelauert und sie dort brutal vergewaltigt haben. Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht - ein entscheidendes Detail soll den Kriminalfall nun aufklären.

München - Er lümmelt mit Prada-Daunenweste auf der Anklagebank und verzieht die Mundwinkel. „Ich war das nicht“, sagt Malick M. (35) und tut so, als würde ihn dieser Fall gar nichts angehen. Doch die Vorwürfe gegen den Senegalesen sind heftig: Laut Staatsanwaltschaft soll er eine Münchner Seniorin im Münchner Stadtteil Laim brutal vergewaltigt haben.

Am 16. November 2021 geschah die schreckliche Tat. Damals hatte die 76-Jährige ihr Haus in der Geyersperger Straße kurz verlassen, als sie nachts gegen 2.30 Uhr draußen Geräusche hörte. Als nachsah, fiel ihm im Dunkels zunächst nichts auf, was die Geräusche erzeugt hatte. Doch als sie wieder reingehen wollte, wurde die Seniorin plötzlich heftig attackiert - von hinten hatte sich ein Mann genähert, der die Seniorin mit Fäusten auf den Kopf schlug und sie ins Schlafzimmer zerrte. Dort wurde die 76-Jährige zu Boden gestoßen und anschließend brutal vergewaltigt.

Laut Anklage hatte der Angeklagte der Seniorin also heimtückisch eine Falle gestellt, um in ihr Haus zu kommen. Ihm hatte die Seniorin zunächst noch heftigen Widerstand entgegengebracht, doch letztlich konnte sich die 76-Jährige nicht gegen ihren Peiniger wehren. Erst am 21. Dezember 2021 konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen: Malick M. (35). Der Elektromechaniker war den Ermittlern durch einen DNA-Abgleich ins Netz gegangen, seine Spuren fanden sich überall am Tatort. Dank der Technik konnte ihm der Prozess gemacht werden, den Richter Markus Koppenleitner bis zum 10. Juni am Landgericht leiten wird.

In der Geyersperger Straße geschah die schreckliche Tat © SIGI JANTZ

Doch die Verhandlung verlief gestern stockend. Denn die Tat streitet Malick M. ab - obwohl es handfeste Beweise gegen ihn gibt. So wird die Seniorin nun am 8. Juni vor Gericht erscheinen und das Grauen noch einmal schildern müssen. Sie wurde bereits mehrfach vernommen und erhebt schwere Vorwürfe gegen den angeklagten Mann. Ihm drohen nun mehrere Jahre Haft. Zwei weitere Prozess-tage sind bis zum 10. Juni angesetzt.