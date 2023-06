Exklusiv-Einblicke von Star-Koch Schuhbeck kurz vor Urteil – „Es ist präsent, jeden Tag“

Von: Andreas Thieme

Sternekoch Alfons Schuhbeck wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. © Matthias Balk/dpa

Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Über seine Gefühle und Gedanken sprach er kurz vor der Gerichtsentscheidung exklusiv mit der tz.

München - Den Fall Schuhbeck begleite ich, der tz-Reporter, seit 2021. Insolvenz, Anklage, Prozess. Schwer angeschlagen wirkte der Starkoch vor Gericht, verlor auch seine Restaurants am Platzl. Monate später sieht Schuhbeck frisch aus. „Der liebe Gott gibt einem nur, was man auch tragen kann“, sagt er. „Aufgeben werd ned – bloß Pakete und Briefe“, scherzt er dann. Die Augen funkeln. Anders als im Oktober 2022. Schuhbeck damals: wie erloschen. „Hohe kriminelle Energie“ hatte ihm das Landgericht unterstellt. Im Kochkurs spricht er auch viel über die Seele, doch wie geht es seiner – mit der Aussicht auf die Haftstrafe? „Ich kann nicht sagen, dass das nicht in meinem Kopf ist. Es ist präsent, jeden Tag“, verrät Schuhbeck. „Daran gewöhnt man sich auch nicht. Mal ist es stärker und mal weniger. Jetzt muss ich abwarten, wie entschieden wird.“

Schuhbeck vor Gefängnis-Aufenthalt - „Mein Tag ist voll ausgelastet“

Er versuche, die Gedanken an eine mögliche Haft „nicht pausenlos hochleben zu lassen. Es ist, wie es ist.“ Der neue Alltag: Neben den Kochkursen arbeitet Schuhbeck viel für den FC Bayern – hier geht’s um insgesamt rund 500 Essen für die Angestellten pro Tag. Zudem mischt er Gewürze für seinen Laden am Platzl. „Mache ich alles selbst“, sagt Schuhbeck. Abends um 21 Uhr ist Schluss mit der Arbeit – nicht wie früher um ein Uhr nachts. „Mein Tag ist voll ausgelastet“, sagt er.

Aber: „Was ich bisher noch nie gekannt habe: dass ich abends eine andere Lebensqualität habe.“ Den ganz großen Druck „wie früher mit den Restaurants“ habe er „jetzt nicht mehr“. Mit fast 75 sei das schon okay, sagt Schuhbeck – ohne Wehmut: „Wenn ich etwas abschließe, ist es für mich auch vorbei. Ich verdränge das nicht, sondern starte etwas Neues.“ Seinen Nachfolger in der Innenstadt-Gastro drückt er die Daumen: „Das Wichtigste war mir immer, dass am Platzl ein anderes Leben entsteht als vor 25 Jahren. Jetzt wird es kulinarisch immer interessanter, das freut mich sehr.“

Star-Koch Schuhbeck muss ins Gefängnis - und plaudert vorab von Gesprächen mit Thomas Tuchel

Wichtig in seinem Leben ist Sport. 25 Minuten trainiert Schuhbeck pro Tag, Kraft und Fitness. Jetzt auch mal am Morgen, nicht wie früher in der Nacht. Gesundheit, Gewürze – und wie sich beides vereint, „das macht mir am meisten Spaß“. Für den FC Bayern versucht er die richtige Mischung zu finden. Etwa „die perfekte Gar-Technik“, wie er sagt. Zum Thema Ernährung tauscht er sich auch mit Trainer Thomas Tuchel aus. „Zuletzt am Freitag. Er ist sehr interessiert und menschlich herausragend.“ Fisch, Fleisch und Salat können sich Spieler und Betreuer selbst mischen. „Nudeln gibt es nur noch am Spieltag“, so Schuhbeck. „Unser Job ist auch, dass gute Laune herrscht – durch hochwertiges Essen.“

Stars wie Thomas Müller hätten in ihrer Fußballer-Karriere „enormes Wissen“ angesammelt. Ergebnis: „Thomas war fast nie verletzt.“ Schuhbeck selbst ist noch im hohen Alter fit. Von Verzicht und Diäten hält er aber nichts. Eis, Bier – alles erlaubt. „Eine Kugel ist für die Seele das Beste, was es gibt.“ Ebenso der Biergarten-Besuch. Er selbst trinkt gern seinen Schnitt. „Eiskalt.“ Nur von vielen Zwischenmahlzeiten rät Schuhbeck ab: „Tödlich, dann kommt der Körper nicht zur Ruhe.“ Stichwort Ruhe: Ab 90 wolle er „nur noch Teilzeit arbeiten“, lacht Schuhbeck – ein bisschen was sei noch zu tun.

Hinweis der Redaktion: Das Gespräch fand am Samstag, dem 17. Juni in München statt. Zum Zeitpunkt der Online-Veröffentlichung am 20. Juni steht fest: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gewährt ihm keinen Promi-Bonus: Starkoch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis.