„Wir sitzen in der Falle“: Ärger um Schul-Umzug – Münchner Gymnasium fehlt Geld für Sanierung

Das Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter in Haidhausen ist stark sanierungsbedüftig. © Überreiter

Eigentlich hätte ein Münchener Privatgymnasium schon längst den Standort wechseln sollen. Doch es kam anders. Inzwischen ist die Lage dramatisch.

München – Das Haidhauser Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter hätte eigentlich schon vor fünf Jahren von der Pariser Straße in das ehemalige Unionsbräu am Max-Weber-Platz umziehen sollen. Unter anderem wegen Corona hat sich der Umzug immer weiter verzögert, erklärt Ursula Berktold, Geschäftsführerin der Münchner Schulstiftung Ernst von Borries, die Trägerin des Gymnasiums ist.

München: Haidhauser Privatgymnasium Dr. Florian Überreiter „in der Falle“

Derzeit befindet sich das Gymnasium noch in einer sanierungsbedürftigen städtischen Immobilie. Die Verzögerung des Projekts habe zu einer Steigerung der Baukosten für die Umgestaltung des Unionsbräus geführt und die anvisierte Miete in die Höhe getrieben.

„Kurzum: Das Projekt ist keinesfalls mehr finanzierbar für uns. Wir sitzen also in der Falle, da eine Sanierung unseres Schulhauses an der Pariser Straße im laufenden Schulbetrieb nicht möglich ist“, so Berktold. Sie hofft, dass die Stadt dem Überreiter eine „soziale“ Miete anbietet.

Gespräche mit der Schulstiftung: „Fortbestand des Gymnasiums langfristig sichern“

So eine Mietminderung sei nach Artikel 75 der Gemeindeordnung zur Sicherung der Existenz kleiner und ertragsschwacher Betriebe und zur Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben möglich. Berktold: „Beides träfe auf uns zu: Wir sind ein kleines gemeinnütziges Non-Profit-Unternehmen und wir übernehmen öffentliche Aufgaben.“

Das Kommunalreferat befindet sich dazu in Gesprächen mit der Schulstiftung. „Dabei geht es der Landeshauptstadt München darum, den Fortbestand des Gymnasiums langfristig zu sichern und eine Einigung zu finden“, so ein Sprecher. Während der Verhandlungen könne das Kommunalreferat jedoch keine weiteren Angaben machen. (sbe)

