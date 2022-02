Jugendlicher öffnet Wohnungstür in München und bekommt Bauchschuss - 18-Jähriger festgenommen

Insgesamt drei mutmaßliche Angreifer

In München ereignete sich bereits im Januar ein Überfall, bei dem einem jungen Mann in den Bauch geschossen wurde. Die Polizei vermeldet jetzt die Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen.

München - Die Tat ereignete sich bereits am 13. Januar 2022. Ein 17-jähriger junger Mann wurde damals in einer Wohnung in Milbertshofen attackiert und in den Bauch geschossen. Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei nach intensiven Ermittlungen festnehmen, nun konnte ein dritter Tatverdächtiger dingfest gemacht werden.

München: Junger Mann in den Bauch geschossen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung konnte nun ein weiterer bislang unbekannter Täter identifiziert werden. Auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München ebenfalls aufgrund des Tatverdachts des versuchten Mordes einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde am 09.02.2022 in München festgenommen und noch am selben Tag der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl bestätigte und Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat dauern weiterhin an.