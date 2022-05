Balkon-Brand in Schwabing: Nachbar reagiert schnell - und rettet Münchner Pärchen wohl das Leben

Von: Katarina Amtmann

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr nach Schwabing aus (Symbolbild) © IMAGO / Future Image

Auf einem Balkon im Münchner Stadtteil Schwabing ist ein Brand ausgebrochen. Ein Nachbar rettete den Bewohnern wohl das Leben.

München - Am frühen Sonntagmorgen hat es in München (Stadtteil Schwabing) auf einem Balkon gebrannt. „Ein Nachbar weckte das junge Pärchen und rettete vermutlich somit ihr Leben“, teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

München: Brand auf Balkon - Nachbar weckt Pärchen

Mehrere Bewohner meldeten demnach einen Balkonbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses an die Integrierte Leitstelle München. Als die Feuerwehr eintraf, war das gesamte Gebäude bereits geräumt.

Weil sich das Feuer auf dem Balkon bereits in die dazugehörige Wohnung und auf den darüber liegenden Balkon ausgebreitet hatte, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugerufen.

München: Wohnung in Schwabing nach Brand unbewohnbar

Mit einem sogenannten Zangenangriff leiteten die Feuerwehrkräfte den Löschangriff ein. „So konnten sie zunächst mit Verwendung der Drehleiter den Flammenüberschlag eindämmen und im weiteren Verlauf, den zur Brandbekämpfung über das Treppenhaus vorgegangenen Trupp in der Brandwohnung unterstützen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Feuer war nach eineinhalb Stunden gelöscht. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Das Pärchen kommt vorübergehend bei Bekannten unter. (kam)

