„Das tut mir sehr leid für euch“: Beliebter Laden in München muss schon nach 1,5 Jahren wieder schließen

Von: Felix Herz

Teilen

Nach 1,5 Jahren muss der beliebte „Schwabinger Hofladen“ schon wieder schließen – das teilten die Inhaber auf Instagram mit (Symbolbild). © U. J. Alexander / IMAGO

Mit spürbar schwerem Herzen verkündeten die Inhaber des „Schwabinger Hofladens“ auf Instagram das Ende des beliebten Geschäfts – aus gesundheitlichen Gründen.

München – Für etwa 1,5 Jahre versorgte der „Schwabinger Hofladen“ die Anwohner in Schwabing und München mit Waren des alltäglichen Gebrauchs. Das Konzept: Nachhaltig, regional – und nahbarer Service. Es kam gut an bei den Kunden, das zeigen auch die Reaktionen auf die fleißig bespielte Instagram-Seite des Geschäfts. Der neueste Post ist jedoch ein trauriger – und wohl auch der Letzte. Denn der „Schwabinger Hofladen“ schließt.

Beliebter Laden in Schwabing schließt: Besitzer verkünden traurige Nachricht auf Instagram

Eine Videobotschaft auf Instagram verkündete das traurige Ende des „Schwabinger Hofladens“. Zwei Slides gibt es zu sehen, auf dem ersten steht die Meldung, dass ein Nachfolger gesucht wird, auf dem zweiten, warum: Aus „gesundheitlichen Gründen müssen wir uns von unserem liebevoll aufgebauten Laden trennen“, heißt es da. In der Überschrift des Beitrags steht noch, dass man sich für „unglaubliche 1,5 Jahre“ bedanke.

Dass die Besitzer, die sich hier als „Ben & Finn“ verabschieden, mit dem Herzen dabei waren, zeigen die vielen vorherigen Beiträge auf der Instagram-Seite des „Schwabinger Hofladens“. Und die Reaktionen der Kunden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Kunden traurig: „Schwabinger Hofladen“ schließt und sucht einen Nachfolger

„Das tut mir sehr leid für Euch und ich drücke Euch fest die Daumen, dass ihr tolle Nachfolger findet, die den Laden so weiter führen, wie ihr ihn aufgebaut habt“, schreibt eine traurige Instagram-Nutzerin über das Ende des Schwabinger Geschäfts. „Seeeeehr schade“, schreibt ein anderer Nutzer. Viele traurige Emojis sind in der gesamten Kommentarspalte unter dem Beitrag zu sehen. Sie zeigen, dass die Inhaber eine treue Kundschaft angesammelt haben – die nun ebenfalls schweren Herzens Abschied nehmen. (fhz)

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!