Schwere Gewalt-Vorwürfe gegen Münchner Polizisten: Verprügelte der 29-Jährige auf der Wache einen Betrunkenen?

Von: Andreas Thieme

Polizist Pascal H. (29) muss sich vor dem Amtsgericht in München verantworten © SIGI JANTZ

Erneute Vorwürfe gegen Münchner Polizei: Ein 29-jähriger Beamter soll bei der Wache an der Theresienwiese einen Betrunkenen mehrfach mit der Faust geschlagen haben.

München – Schwere Gewaltvorwürfe gegen einen Münchner Polizisten: Er soll einen Betrunkenen auf der Polizeiwache mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Jetzt muss sich der 29-jährige Beamte wegen Körperverletzung im Amt verantworten – und ihm droht auch, seinen Job zu verlieren.

Wegen des Vorfalls vom 10. Februar 2022 kassierte der Beamte einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft München I, der heftige Vorwürfe enthält. In den Räumen der Polizeiinspektion 14 in der Beethovenstraße soll H. den Geschädigten gefesselt in eine Haftzelle getragen und dort in Bauchlage umgebremst auf eine Holzpritsche fallen lassen.

Polizist soll Betrunkenen auf der Wache mit Schlägen traktiert haben

Während der anschließenden Entkleidung „rissen Sie den am Boden sitzenden Geschädigten unvermittelt von hinten an dessen Schultern zurück, drückten dessen Kopf ruckartig zu Boden und schlugen mit Ihrer rechten behandschuhten Faust viermal ohne rechtfertigenden Grund wuchtig auf den Kopf“, heißt es im Strafbefehl weiter.

Dagegen hatte H. Einspruch eingelegt – sonst wäre er bereits vorbestraft. Ein Video dokumentiert die dramatischen Szenen, beim Prozess am Amtsgericht wurden sie nun vorgespielt. Der Polizei-Beamte Pascal H. sagt, der Betrunkene sei „völlig unberechenbar“ gewesen und hätte ihn angeblich treten wollen. Das habe er „mit einem Impuls“ unterbinden wollen, wie es in der Polizei-Fachsprache heißt. Ergebnis: Der Geschädigte blutete im Gesicht, wie jetzt beim Prozess herauskam.

Beamter wegen Gewaltvorwürfen vor Gericht: Polizei äußert sich

Doch das war nicht die einzige Auffälligkeit in dem Strafverfahren. Denn ein Kollege von Pascal H. sagt, er hätte die Beine des Betrunkenen fixiert – eine Notwehr von H. macht damit wenig Sinn.

Weil das Amtsgericht den Geschädigten noch hören will, wird der Prozess erst am 4. Oktober fortgesetzt. Dann entscheidet sich auch, was aus dem angeklagten Polizisten wird. Wird er zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt, wäre sein Beamtenstatus in Gefahr.

Zudem drohen auch seitens der Polizei disziplinarische Maßnahmen. Der Mann ist laut des Präsidiums bereits seit März 2022 vom Dienst suspendiert. Weitere Vorfälle sind nicht bekannt. Klar ist für das Präsidium aber: Solche Vorwürfe werden konsequent aufgeklärt.