Sechs Anklagen und Strafbefehle: AfD-Mann schlug Journalisten am Marienplatz - jetzt kassierte er seine Strafe

Von: Andreas Thieme

Teilen

Luis T. (re.) als Angeklagter am Landgericht © SIGI JANTZ

Es war ein Schock am Marienplatz: Während einer Infoveranstaltung von Gesundheitsminister Klaus Holetschek attackierte ein AfD-Mitglied einen Journalisten des Bayerischen Rundfunk. Jetzt muss der Schläger hinter Gitter.

München - Er griff einen Journalisten körperlich an - jetzt muss Luis T. (24) ins Gefängnis. Das Landgericht München I verurteilte den Studenten gestern zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Im August 2022 war es zu dem brutalen Übergriff gekommen, als Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU, 58) am Marienplatz für die vierte Corona-Impfung warb. Ein Journalist des Bayerischen Rundfunks berichtete darüber - und wurde bei der Ausübung seiner Arbeit attackiert. Luis T. hatte den Reporter mehrfach mit der Faust geschlagen. Dafür musste er sich später vor Gericht verantworten - und wurde verurteilt. Gegen sein Urteil legte er Rechtsmittel ein, aber scheiterte nun mit der Berufung.

München: AfD-Mitglied prügelte am Marienplatz auf BR-Reporter ein und muss ins Gefängnis

Der Student wird der rechtspopulistischen Szene zugeordnet. Er war früher Mitglied der Jungen Union und später dann der AfD. Erst jetzt kam heraus: Luis T. hat etliche Delikte auf dem Kerbholz - nicht nur die Attacke am Marienplatz. Nach Auskunft des Oberlandesgerichts gab es gegen ihn bereits einen Strafbefehl vom Mai 2022 sowie weitere Anklagen im Mai, Juli und August 2022. In Summe kassierte Luis T. dafür eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten.

Doch das war nicht alles. Denn der Marienplatz-Prügler hatte auch noch eine Anklage aus dem Mai 2022 gegen sich, die mit einem Strafbefehl vom Juli 2022 verrechnet wurde. Ergebnis: Eine weitere Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Gegen T. wurden also zwei Knaststrafen verhängt, „die - bei Rechtskraft - beide zu vollstrecken sein werden“, sagt Bettina Kaestner, Sprecherin des Münchner Oberlandesgerichts. Insgesamt also zwei Jahre sechs Monate muss Luis T. in Haft.