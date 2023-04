„Seine Sicht der Dinge schildern“: Nach Strafbefehl und Hygiene-Mängeln - jetzt spricht Wiesn-Wirt Reichert

Von: Andreas Thieme

Darf Festwirt Peter Reichert nächstes Jahr nochmal die Bräurosl leiten? © IMAGO/STL-Studio Liebhart

Wiesn-Wirt Peter Reichert steht im Verdacht, verdorbene Lebensmittel in der Bräurosl und im Donisl verkauft zu haben. Er selbst streitet die Vorwürfe ab, muss demnächst aber vor Gericht. Am Freitag will er sich nochmal ausführlich äußern.

München - Peter Reichert hat wahrlich keine leichte Zeit gerade. Der Wiesn-Wirt kassierte kürzlich einen Strafbefehl des Amtsgericht und soll jetzt eine Geldstrafe zahlen, die mehrere Tausend Euro umfasst. Der Hintergrund: Laut Staatsanwaltschaft soll Reichert verdorbene Lebensmittel in Umlauf gebracht haben. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften sei Ende März abgeschlossen worden, sagte Staatsanwältin Juliane Grotz.

Doch Reichert wehrt sich: „Zu keinem Zeitpunkt wurden verdorbene, schlechte oder minderwertige Essen, Speisen und Getränke verarbeitet oder unseren Gästen serviert, weder im Bräurosl noch im Donisl“, stellt Reichert klar. Der Strafbefehl habe ihn überrascht. Nach Informationen unserer Redaktion hat Reichert Einspruch gegen seinen Strafbefehl eingelegt. Damit wird es zu einem öffentlichen Strafprozess kommen, bei dem sich der Wies-Wirt gegen die strafrechtlichen Vorwürfe verantworten muss.

München: Wiesn-Wirt Reichert muss sich wegen Hygienemängeln vor Gericht verantworten

Doch das will Reichert nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Er hat für Freitag eine Pressekonferenz angekündigt, in der er sich nun umfassend äußern will. In einer Mitteilung dazu heißt es: „Nachdem bereits sehr viel über Herrn Reichert berichtet wurde, möchte sich nun Herr Reichert persönlich zu Wort melden und seine Sicht der Dinge schildern.“ Das wird nun am Freitag Mittag im Donisl geschehen.

Erst kürzlich sagte Reichert: „Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und setzen nun mit unserem neuen Hygiene-Konzept Maßstäbe, die sich in der Gastronomie mehr als sehen lassen können. Als Partner dafür konnten wir Thomas Schmid, Geschäftsführer des gleichnamigen Instituts für Lebensmittelhygiene, gewinnen. Er ist ausgewiesener und anerkannter Experte für alle Fragen der Lebensmittelhygiene und berät namhafte Unternehmen und Betriebe aus der Ernährungsbranche und Gastronomie.“

Wiesn-Wirt in der Kritik: Peter Reichert entschuldigt sich - und kündigt neue Konzepte an

Das KVR habe sich Reichert zufolge bereits sich von diesem Konzept und seiner Umsetzung überzeugt „und war sehr zufrieden“, sagt der Wirt. Und weiter: „Auch beim Bräurosl habe ich während und unmittelbar nach der Wiesn mit meinen Führungskräften analysiert, woran wir arbeiten müssen und sofort die entsprechenden Maßnahmen in die Wege geleitet. Das Qualitäts- und Hygienemanagement wird aktuell für die Bräurosl überarbeitet und dann strikt vor Ort eingehalten und überwacht.“

Viel Kritik musste Reichert zuletzt einstecken - verständlich bei den strafrechtlich relevanten Vorwürfen. Dazu sagt er: „Bei all der zugegeben auch teilweise berechtigten Kritik, habe ich nicht vergessen, wie viele Dinge rund und positiv gelaufen sind. Daher freue mich darauf, wenn ich dieses Jahr mit meinem Team und unseren treuen Mitarbeitern zeigen darf, dass wir es nicht nur besser, sondern sehr gut machen werden!“