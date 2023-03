Handgeschriebener U-Bahn-Zettel weist Weg nach unten – und lässt Beobachter fragend zurück

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Zettel an der U-Bahnstation Sendlinger Tor wirft Fragen auf. © IMAGO / imagebroker / Twitter Florian Roth

Die Baustelle am Münchner U-Bahnhof Sendlinger Tor ist auf der Zielgeraden. Doch noch immer wird dort gewerkelt und gebohrt. Ein Zettel wirft jetzt Fragen auf.

München – Die bayerische Landeshauptstadt ist nie im Stillstand. Zumindest, wenn es darum geht, bauliche Projekte voranzutreiben. Ob die monströsen Arbeiten an der zweiten Stammstrecke, dem Bau des neuen Hauptbahnhof-Gebäudes oder der langjährigen Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor – nicht nur waschechte Grantler werden allein bei den Aufzählungen dieser Projekte mit der Stirn runzeln. Doch letzteres soll schon bald zu Ende gebracht werden, hält jedoch auch in der Finalisierungsphase noch einige Überraschungen bereit, was jetzt ein Foto beweist.

München: U-Bahn-„Zettel“ am Sendlinger Tor wirft Fragen auf

Florian Roth, Mitglied des Grünen-Stadtrats in München, teilte seine Entdeckung am Sendlinger Tor via Twitter. Darauf zu sehen: Auf der rechten Seite die neue Optik des U-Bahnhofs im markanten gelb samt Rolltreppe. Links dann die noch deutlich zu erkennende Baustellen-Fassade, mit grauem Baumaterial und einer Tür, Räumlichkeit dahinter unbekannt.

U-Bahnstation Sendlinger Tor: Handgeschriebener Zettel vor Rolltreppe – „Luft nach oben“

Doch viel wichtiger ist ein neben einer Tür angebrachte Zettel. Auf ihm handschriftlich vermerkt: „U1 / U2“, samt Richtungspfeil zu den Rolltreppen. Der Politiker betitelt sein Foto mit den Worten: „Bei der Beschilderung am Sendlinger-Tor-Platz ist aber noch ein bisschen Luft nach oben, oder MVG?“.

„Dat geht so“, kommentiert ein Nutzer die U-Bahn-Entdeckung kurz und knapp. Ein weiterer liefert hingegen direkt eine Analyse: „Anhand der nicht vorhandenen Verkleidung links erkennt man, dass sowohl Baustelle und die anschließende Beschilderung noch nicht abgeschlossen sind.“ Noch in diesem Jahr soll die Baustelle am Sendlinger Tor fertiggestellt sein. Bis dahin müssen sich Münchner jedoch noch auf einige Unannehmlichkeiten einstellen, besonders an der Oberfläche. Bleibt nur zu hoffen, dass die Lage nicht wie am Hauptbahnhof endet, wo jüngst jede Menge Ratten für Aufsehen sorgten.