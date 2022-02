Am Goetheplatz: Mädchen (15) sexuell belästigt - Täter hatte vorher nach dem Weg gefragt

Teilen

In München wurde eine 15-Jähriger Opfer eines Überfalls. (Symbolbild) © Rolf Poss/imago

In München ereignete sich eine verstörende Tat. Ein Mädchen wurde Opfer sexueller Belästigung, der Täter konnte jetzt festgenommen werden.

München - Am Sonntag, den 6. Februar, wurde ein 15-jähriges Mädchen mitten in München Opfer sexueller Belästigung. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 21.20 Uhr in der Ludwigsvorstadt. Ein bis dato unbekannter Mann hatte das spätere Opfer nach dem Weg zum Goetheplatz gefragt. Das Mädchen zeigte dem Mann den Weg und begleitete ihn dorthin, wo er sich nach Angaben der Beamten etwas kaufte.

München: Mädchen wird mitten in der Stadt Opfer sexueller Belästigung

Anschließend begleitete er das Mädchen wieder zurück an den Ort, an dem sie sich begegnet waren. Auf dem Weg nutzte er eine Nische und drückte sich an die 15-Jährige. Dabei forderte er Küsse von ihr ein. Im weiteren Verlauf berührte der Täter sie in unsittlicher Art und Weise am Oberkörper. Als sie versuchte, sich zu befreien, hielt er die 15-Jährige fest.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

München: Nach sexueller Belästigung am Goetheplatz - Mann festgenommen

Kurz darauf konnte sie sich dann doch losreißen und flüchten. Im Anschluss vertraute sie sich einer Bekannten an, die die Polizei informierte. Nach Ermittlungen des Kommissariats 15 konnte ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger festgestellt werden. Dieser konnte am Montag, 07.02.2022, gegen 13:45 Uhr, am S-Bahnhof Harras vorläufig festgenommen werden.

Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde der 50-jährige Tatverdächtige wieder entlassen. Er wurde wegen der sexuellen Belästigung angezeigt.