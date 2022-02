Siko: Sonderservice im Luxushotel - 70 Köche rund um die Uhr im Einsatz

Von: Phillip Plesch

Von außen gleicht der Bayerische Hof einem Hochsicherheitstrakt. © Felix Hörhager / dpa

Die Sicherheitskonferenz ist ein Großereignis, die Polit-Prominenz kommt nach München. Klar, dass dabei so einiges verzehrt wird. Und dafür braucht es reichlich Personal.

Schon seit Montag läuft im Hotel Bayerischer Hof der Aufbau für das weltpolitische Großereignis, die 58. Münchner Sicherheitskonferenz*. „Die Planung zur Konferenz beginnt natürlich schon nach der Veranstaltung und zieht sich über ein Jahr“, teilt das Hotel mit. Viele Delegationen übernachten im Bayerischen Hof, circa ein Drittel der 337 Hotelzimmer wird für Gespräche genutzt. Durch die Konferenz ist der Bayerische Hof exklusiv belegt.

SiKo in München mit neuen Herausforderungen

In diesem Jahr sind die Herausforderungen natürlich noch größer als sonst. Heißt: „Es gibt ein Hygienekonzept der MSC, an das wir uns strikt halten.“ Alle Mitarbeiter müssen täglich PCR-getestet werden. Da kommt natürlich einiges zusammen. Doch der logistische Aufwand zeigt sich auch in anderen Bereichen:

Laut Hotel gehen an diesem Wochenende 2000 Speisen raus. Es gibt 75 verschiedene Gerichte. Dafür kochen 70 Köche rund um die Uhr. 750 Kilogramm Fleisch werden an diesem Wochenende verarbeitet. Und natürlich haben die illustren Gäste auch Durst. Neben 12 500 Flaschen (0,2 Liter) Softdrinks werden 500 Flaschen Wein („vorwiegend Riesling“) und 1000 Flaschen Bier getrunken. Eines darf an so einem anstrengenden Konferenzwochenende aber auf gar keinen Fall fehlen: Kaffee! 8000 Tassen werden frisch gebrüht.

Sicherheitskonferenz in München: 200 Hotel-Mitarbeiter sind zusätzlich im Einsatz

Um all das zu stemmen, hat das Hotel sein Kontingent an Mitarbeitern noch einmal aufgestockt. Zu den 500 Angestellten kommen nochmal weitere 200 dazu. Eine Reserve mit bekannten Gesichtern. „Wir erhalten viel Unterstützung unserer ehemaligen Mitarbeiter“, heißt es von Hotelseite. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA