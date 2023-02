Ausnahmezustand in München: Fasching, Sicherheitskonferenz und Demos an einem Wochenende

Von: Phillip Plesch

Großes Polizeiaufgebot bei der Sicherheitskonferenz in München. © Felix Hörhager/dpa

Die Sicherheitskonferenz allein bedeutet für München schon einen Ausnahmezustand. Aber dazu kommen heuer noch Fasching und verschiedene Demonstrationen dazu.

München – Der Stadt München stehen anstrengende Wochenenden bevor. Bereits an diesem Sonntag steigt in der Landeshauptstadt der Faschingsumzug der Damischen Ritter. Eigentlich sollte der eine Woche später - am Faschingssonntag - stattfinden. Aber da ist die Stadt bereits überfüllt. Und das liegt nicht nur an der Münchner Sicherheitskonferenz.

Mehrere Demos finden in der Innenstadt statt – dazu Fasching und die Siko

Das weltweit führende Forum für Debatten zu den drängendsten internationalen Sicherheitsrisiken dauert von Freitag, 17. Februar, bis Sonntag, 19. Februar. Dann wird die Innenstadt rund um den Bayerischen Hof wieder zum Hochsicherheitstrakt. Denn zahlreiche Regierungschefs und hochrangige Politiker haben sich für das Treffen angekündigt. Ein Kraftakt wird die Siko einmal mehr für die Münchner Polizei, die mit einem Großaufgebot im Einsatz sein wird.

Verwundert könnte sich das internationale Publikum dann die Augen reiben, wenn es in der Innenstadt auf bunt kostümierte Karnevalisten trifft. Denn ab Sonntag wird in der Fußgängerzone Fasching gefeiert. Die -Partymeute bereitet sich schon mal auf die Open-Air-Sause „München Narrisch“ vor. Am Rosenmontag und Faschingsdienstag geht mit Auftritten der verschiedenen Münchner Faschingsgesellschaften die Post so richtig ab. Zudem tritt am Dienstag, 21. Februar, auch noch Ballermann-Star Mickie Krause live auf.

Zahlreiche Kundgebungen – auch die Lage im Iran ein Thema

Neben all der Feierei kommen nächstes Wochenende auch ernste Themen nicht zu kurz. Neben der klassischen Anti-Siko-Demo hat auch die Initiative „Frauen. Leben. Freiheit. München“ zur Kundgebung geladen. Schon seit Monaten setzen sich die Freiwilligen für die Freiheitskämpfer im Iran ein. Am 18. Februar veranstalten sie - parallel zur Sicherheitskonferenz - eine Demo auf dem Max-Joseph-Platz. Das Motto: „Eine sicherere Welt ohne die islamische Diktatur im Iran.“

