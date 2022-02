Kaum Proteste am ersten Tag - Sicherheitskonferenz startet friedlich

Von: Phillip Plesch

Viel weniger Demonstranten als gemeldet kamen zum Wittelsbacher Platz. © Marcus Schlaf

Am Freitag ging die Münchner Sicherheitskonferenz los. Erfahrungsgemäß wird sie von zahlreichen Demonstrationen begleitet. Doch der Freitag verlief ziemlich ruhig.

Alles ruhig an Tag eins der Münchner Sicherheitskonferenz*. Von den zwei angemeldeten Demonstrationen fand eine gar nicht erst statt. Bei der anderen waren zwar 700 Teilnehmende angemeldet, letztendlich kamen aber nur rund 50 Demonstranten zu der Kundgebung des Tigray Frauen Vereins Deutschland. Das Ziel: auf den „Völkermord am Volk der Tigray in Äthiopien“ aufmerksam machen. Daher sahen die Veranstalter auch von ihrem ursprünglich geplanten Demozug ab und blieben am Wittelsbacherplatz. Alles lief dabei völlig ruhig ab.

Für Samstag rechnet die Münchner Polizei* - wie beinahe traditionell an den Siko-Samstagen - mit mehr Bewegung in der Stadt. Das Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz macht mobil. Ab 14 Uhr zieht ein Demozug vom Stachus über den Altstadtring zum Marienplatz. Angemeldet sind 800 Teilnehmer. In diesem Zuge soll eine Menschenkette gebildet werden. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Durch die um den Bayerischen Hof eingerichtete Sperrzone fahren zudem die Tramlinien 19 und 21 nicht wie gewohnt.

Am Samstag rechnen die Beamten mit mehr Teilnehmern

Eine stationäre Versammlung (100 Teilnehmer) gibt's zudem von 12 bis 15 Uhr auf dem Karl-Stützel-Platz. Thema: „Protest gegen die Menschenrechtsverletzung im Iran. Besänftigen Sie nicht die Regierung der Mullahs." Neu angemeldet wurde zudem ein Autokorso, der um 15 Uhr an der Domagkstraße starten soll - und um 17 Uhr dort auch wieder endet. Für die „Friedensfahrt für die Ukraine" sind allerdings bislang lediglich bis zu 40 Fahrzeuge angemeldet.