Siebenschläfer, Eichhörnchen und Feldhasen brauchen ein Zuhause - Verein freut sich über Tipps

Von: Claudia Schuri

Der Verein Wildtierwaisen-Schutz sucht einen geeigneten Ort für Siebenschläfer. © privat

Der Verein Wildtierwaisen-Schutz braucht Hilfe: Er sucht Auswilderungs-Plätze für Siebenschläfer, Eichhörnchen und Feldhasen - und freut sich über alle Tipps.

15 Siebenschläfer suchen eine neue Heimat: Der Verein Wildtierwaisen-Schutz und seine Helfer haben die Tiere aufwändig aufgezogen oder aufgepäppelt – jetzt wären sie bereit, ausgewildert zu werden. „Einen geeigneten Platz zu finden, ist schwer“, weiß Vereinsmitglied Sabine Gallenberger. „Wohnhäuser dürfen nicht in der Nähe sein, denn Siebenschläfer ziehen dort gerne mal ein.“

München: Verein sucht Plätze für Siebenschläfer, Eichhörnchen und Feldhasen

Stattdessen sucht der Verein einen Ort, an dem es Obstbäume oder Beerensträucher und einen Mischwald mit altem, nahrungsreichen Baumbestand gibt – denn der Siebenschläfer muss sich Winterspeck anfressen. „Optimal wäre es, wenn eine alte Holzhütte oder Ähnliches vorhanden wäre“, sagt Gallenberger. Eine Hilfe wäre zudem, wenn sich vor Ort jemand finden würde, der sich um die tägliche Versorgung bis zur vollständigen Auswilderung kümmert.

Auch 30 Eichhörnchen sollen zurück in die Natur . „Eichhörnchen können auch in Menschennähe sein“, erklärt Gallenberger. „Nur Hochhäuser sollte es in der Nähe nicht geben.“ Katzen, Swimmingpools und Regentonnen können ebenfalls zur Gefahr für die Nager werden. Besonders wohl fühlen sich die Tiere am Rande eines Mischwaldes, in dem zum Beispiel Nussbäume und alte Buchen wachsen.

Der Verein freut sich außerdem über Tipps für Orte zur Auswilderung von Feldhasen. „Im Idealfall sind es große Gebiete, die nicht mit gefährlichen Landmaschinen gemäht werden und wo die Feldhasen nicht vom Jäger geschossen werden“, sagt Gallenberger. Auch ein Golfplatz oder eine Wiese, auf der Schafe weiden, könne dafür zum Beispiel geeignet sein.

Wer Tipps hat oder helfen möchte, kann sich beim Wildtierwaisen-Schutz unter Telefon 0151/41 66 66 88 melden.