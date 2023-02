Silberhochzeit in Riem: Messe wurde vor 25 Jahren in Münchner Osten verlagert - „Schaufenster in die Welt“

Von: Andreas Thieme

Fand vom 28. bis 30. November in München statt: Die Sportartikelmesse Ispo. © Thomas Plettenberg/Messe München GmbH/dpa-tmn

Die Messe München feiert Jubiläum: Heute vor 25 Jahren wurde das Messegelände von der Theresienhöhe in den Münchner Osten verlegt - eine Zeit des weltweiten Aufstiegs begann, die heute Milliarden abwirft. Oberbürgermeister Dieter Reiter und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gratulieren.

München - Von der Theresienhöhe nach Riem: Gestern feierte die Messe München ihr 25-jähriges Standort-Jubiläum im Osten der Landeshauptstadt. „Durch die Messeverlagerung ergab sich 1998 eine Jahrhundert-Chance“, sagen die beiden Messe-Bosse Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel.

Das Ziel damals: Die rasant wachsende Messe mit einem neuen Gelände „zu einer der modernsten, attraktivsten und größten Messegesellschaften der Welt zu machen“, so Pfeiffer und Rummel. „ Nur an diesem größeren Standort war es möglich, Weltleitmessen wie etwa die electronica auszubauen und die flächenmäßig größte Messe der Welt, die bauma, mit ihrer heutigen, einzigartigen Größe zu etablieren.“

München: Vor 25 Jahren zog die Messe von der Theresienhöhe nach Riem - ein rasanter Aufsteig folgte

Mit dem Umzug 1998 von der Theresienhöhe auf das ehemalige Flughafengelände wurde die Messe zu einem führenden und global agierenden Messenetzwerk. Heute finden dort Veranstaltungen auf 200 000 Quadratmetern, in 18 Messehallen, Kongresszentren und auf dem 414 000 Quadratmeter großen Freigelände statt. Aussteller und Besucher der Münchner Messen und Kongresse bringen jedes Jahr durchschnittlich bundesweit einen Gesamtumsatz von 3,3 Milliarden Euro Umsatz. Wenn die Baumesse bauma stattfindet, bringt das sogar 4,3 Milliarden Euro ein.

„Dieses Jubiläum ist auch ein Grund zum Feiern für die Stadt München und das Umland. Denn der wirtschaftliche Erfolg der Messe München ist zweifelsohne eng mit dem Umzug an den Standort Riem verknüpft“, sagt OB Dieter Reiter. „Mit dem Umzug der Messe 1998 nach Riem begann auch der Aufbruch in das weltweite Auslandsgeschäft“, sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der auch Vize-Chef des Aufsichtsrats ist. „Als Schaufenster in die Welt unserer exportorientierten bayerischen Wirtschaft trägt die Messe München zu internationaler Bekanntheit bei und ist zugleich Teil des Konjunkturprogramms.“