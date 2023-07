„Bei uns sind alle willkommen“ – Simplicissimus in Haidhausen öffnet mit neuen Betreibern

Von: Leoni Billina

Die neuen Betreiber Gianluca Massa (li.) und Luca Meenen © Jens Hartmann

Der Simplicissimus in Haidhausen öffnet heute mit neuen Betreibern. Die Gastronomen wollen eine Kneipe für alle etablieren.

München - Wenn Luca Meenen (27) über Bier spricht, kommt er ins Schwärmen. Denn: Bier ist nicht gleich Bier, weiß der neue Betreiber vom Simplicissimus in Haidhausen. Besonders stolz sind er und sein Mitstreiter Gianluca Massa (46) daher auf ihre neue Zapfanlage, das Herz des Traditionslokals in der Balanstraße 12. „Bierpflege ist uns wichtig: Da braucht’s eine gscheide Zapfanlage und gekühlte Gläser – dann kannst du ordentlich Bier trinken.“ In ihrem neuen Lokal haben die Gastronomen beides: Eine gute Zapfanlage von Augustiner und Schubladen voll vorgekühlter Willibecher.

Die „Keinpenkultur im Viertel wiederbeleben“

Doch nicht nur mit gutem Bier (für vier Euro) wollen Luca und Gianluca ihre Gäste überzeugen. Nachdem die Wirtschaft monatelang leer stand, haben die Zwei Augustiner mit ihrem Konzept überzeugen können und öffnen am Freitag, 21. Juli, ihre Türen. Ihr Plan: Einen Nachbarschaftstreff etablieren, die „Kneipenkultur im Viertel wiederbeleben“, sagt Gianluca. Denn reine Restaurants würde es in Haidhausen viele geben, allerdings wenige Orte, an denen man auch einfach am Tresen ein Bierchen genießen könne.

„Und man gleichzeitig aber auch eine großartige Küche hat“, sagt Luca. Die ist im neuen Simplicissimus von bayerischen, alpinen und italienischen Einflüssen geprägt. Übersichtlich werde die Karte sein, preislich soll für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Von kleineren Snacks um die fünf, sechs Euro bis zum Rehragout um die 20 Euro. Dienstag ist Schnitzeltag. Und: Alles ist hausgemacht.

Der Simplicissimus wurde renoviert und aufgemöbelt, das Ambiente bleibt bodenständig und gemütlich. © Jens Hartmann

„Bei uns ist für alle was dabei. Du kannst hier in Badehose reinspazieren, solang du dich benimmst, kriegst ein Bier. Oder einen sehr guten Wein, den gibt’s nämlich auch.“ Stammtische, Schafkopfrunden – alle sind willkommen.

Die neuen Betreiber sind bereits erfahrene Gastronomen.

Die beiden sind bereits erfahrene Gastronomen – und bisher fest in Giesing verankert. Luca führt seit über fünf Jahren die Kneipe Bumsvoll an der Zugspitzstraße, Gianluca seit fast zehn Jahren die Ambar an der Tegernseer Landstraße. Mit dem Simplicissimus wagen sich die Giesinger nun nach Haidhausen.

Los geht’s am Freitag, 21. Juli, um 16 Uhr, mit Holzfass-Freibier (solange der Vorrat reicht), danach gibt’s das Helle zur Feier des Tages für zwei Euro, Essen gibt’s in Probiergrößen und für musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt.