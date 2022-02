Skandal um Polizei-Obermeister: Er kokste sogar mit Kollegen - Lebensbeichte unter Tränen

Prozess in München

Drogen-Skandal im Münchner Polizeipräsidium: Polizist Fritz F. (28) kaufte 69 Mal Kokain und nahm auch mit Kollegen Drogen. Jetzt musste er vor Gericht - und gestand unter Tränen.

München - Er kaufte so häufig Kokain wie andere ihre Lebensmittel - dabei war er Münchner Polizist. Doch am Ende flog Fritz Ferdinand F. (28) auf und bemitleidet sich nun selbst. Mehr als zwei Stunden lang legte er gestern vor dem Amtsgericht eine Lebensbeichte ab und weinte hemmungslos. „Ich habe Scheiße gebaut und es tut mir unendlich leid“, sagt der Polizeiobermeister, der in Neuhausen eingesetzt war.

Ursprünglich stammt F. aus Thüringen, wo seine Verlobte und sein Sohn leben. Doch er wurde 2011 Polizist in Bayern und musste seit Beginn der Ausbildung pendeln. „Das war großer Stress, die Situation hat mich fertig gemacht. Meinen kleine Familie habe ich kaum gesehen.“ Im Herbst 2015 wird er nach München versetzt, die Doppelbelastung mit Schichtarbeit habe „über meine Grenzen“ geführt. Mit Kollegen geht Fritz F. gerne feiern, um zu entspannen. „Das war mein Ventil.“ In der Disco Milchbar lernt F. 2016 Hakan P. (Name geändert) kennen - von dem Dealer kauft er in den kommenden zwei Jahren dann mindestens 69 Mal Kokain. Teils konsumierte er mit Kollegen oder gab Drogen an sie weiter.

München: Polizist nennt Koks-Partys im Münchner Nachtleben „mein Ventil“

Eine „Parallelwelt“ nennt der Polizist seinen Drogenrausch im Münchner Nachtleben. „Es war ein Zusammenspiel aus riesengroßer Schwäche und meinem doch noch irgendwie jungen Alter.“ Irgendwas, sagt F. „hat mich, verdammt noch mal, dazu gebracht zu sagen: ja.“

Als „großen Fehler“ empfindet er das heute - dem Ansehen der Polizei hat Fritz M. massiv geschadet. Die Staatsanwaltschaft führt 39 Ermittlungsverfahren gegen 37 Polizeibeamte und erhob sechs Anklagen. Denn auch etliche Kollegen hatten von Dealer Hakan P. gekauft - nach seiner Festnahme 2018 verriet er die Beamten aber, um sich selbst zu schützen.

Koks-Skandal in München: Beinahe wäre der angeklagte Fritz F. selbst Drogenfahnder geworden

Kaum zu glauben: Beinahe wäre Fritz F. selbst Drogenfahnder geworden. Anfang 2017 war er zum Vorstellungsgespräch im Kommissariat 83 - dort sah er das Bild seines Dealers, den die Ermittler bereits im Visier hatten. „Da ist mir eiskalt geworden“, sagt F. „Aber ich hatte nicht den Mut, mich zu offenbaren.“ Stattdessen warnte er Hakan P. laut Anklage. Und soll von ihm auch Koks in seine Neuhauser Polizeiwache sowie im Dienst zur Wiesn bestellt haben, was er bestreitet.

Nun droht Haft - und ein Berufsverbot. „Ich schäme mich“, sagt Fritz F. „Wenn ich einen Streifenwagen sehe, schaue ich weg. Kollegen kann ich nicht mehr in die Augen sehen“. Nächste Woche fällt sein Urteil - und der nächste Prozess gegen einen weiteren Koks-Polizisten beginnt.