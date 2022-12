„Wir haben es geschafft“ - Finale im Impfzentrum - so laufen die letzten Tage vor der Schließung

Von: Phillip Plesch

Jinhai Zhong ist glücklich über seine Impfung. © Achim Frank Schmidt

Am Samstag ist es soweit: Das Münchner Impfzentrum schließt. Diese Woche gibt es noch die Gelegenheit, sich den Coronaschutz abzuholen.

Jinhai Zhong nimmt Platz. Nach einem kurzen Gespräch zieht er seinen Pullover aus. Ein Pieks, dann ist’s geschafft. Der 69-Jährige hat seine Booster-Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Zufrieden wartet er auf seine Frau, die direkt nach ihm geimpft wird. Das Paar gehört zu den letzten, die am Gasteig die Spritze bekommen haben. Denn am Samstag macht das Impfzentrum dicht – gut zwei Jahre, nachdem in München die erste Corona-Schutzimpfung verabreicht worden war.

Viel ist hier am Mittwochvormittag nicht los. In knapp zwei Stunden werden nur fünf, sechs Impfungen vorgenommen. Insgesamt sind es noch rund 150 am Tag – die Impfaußenstellen am Marienplatz und dem Kreisverwaltungsreferat eingeschlossen. Folgerichtig findet es daher Dr. Philip Kampmann, die Zentren nun zu schließen. „Die Impfungen, die wir hier noch vornehmen, können problemlos auf die niedergelassenen Ärzte und die Apotheken übertragen werden“, sagt der Ärztliche Leiter des Impfzentrums. Jetzt komme es darauf an, das Thema lebendig zu halten.

In Spitzenzeiten bis zu 9000 Impfungen pro Tag

Kampmann blickt positiv auf die vergangenen zwei Jahre. „Wir sind mit dem Ziel an den Start gegangen, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen. Jetzt kommt die Erfolgsmeldung: Wir haben es geschafft, dass man uns nicht mehr braucht.“ Etwa 70 Prozent der Münchner sind mittlerweile gegen das Coronavirus geimpft. „Damit können wir sehr zufrieden sein. Dass es nicht mehr sind, liegt nicht an uns“, sagt der Arzt. Immerhin könnten am Gasteig auch diese Woche noch deutlich mehr Spritzen gesetzt werden.

Der Wartebereich im Gasteig ist leer, ab Samstag wird hier alles abgebaut. © Achim Frank Schmidt

Etwa 60 Mitarbeiter, darunter 15 Ärzte, stehen dafür jeden Tag bereit. Zum Vergleich: In Spitzenzeiten waren am Impfzentrum 500 Menschen gleichzeitig beschäftigt. Das war damals noch an der Messe in Riem und zählte mit dem in Hamburg zu den größten Deutschlands.

Aus Fehlern lernen und nun besser vorbereitet sein

Insgesamt waren in München über 1500 Mitarbeiter im Einsatz, schätzt Kampmann. Zu den Hauptzeiten wurden am Impfzentrum täglich 9000 Dosen verabreicht, ein einzelner Arzt schaffte teils über 200 pro Tag. Im April 2022 folgte der Umzug in den Gasteig, der vorher nur Kindern als Impfstelle diente. Insgesamt sind laut Gesundheitsreferat mittlerweile 1,3 Millionen Impfungen mit acht verschiedenen Vakzinen vorgenommen worden.

Dr. Philip Kampmann blickt zufrieden auf die vergangenen zwei Jahre. © Achim Frank Schmidt

In den vergangenen zwei Jahren ist viel passiert. Fast schon vergessen ist die Zeit, in der nach Priorisierungen der Wirkstoff verabreicht und mit harten Bandagen um einen Termin gekämpft wurde. Dazu gab es diverse Außenstellen, zum Beispiel in Pasing und am OEZ – sowie zahlreiche mobile Pieks-Aktionen und die Impftram.

Nun scheint das Ende der Pandemie nah. „Wir müssen in eine Normalität übergehen. Dazu gehört, mit dieser Krankheit zu leben“, sagt Kampmann. Aber: Es sei nicht unwahrscheinlich, dass wieder ein Virus eine Pandemie auslöst – befürchtet er. „Und dann haben wir Erfahrungen mit dem Münchner Impfzentrum in der Schublade stecken.“ Denn vorher gab es diese Situation nicht, jetzt wären die Verantwortlichen besser vorbereitet. „Viele Fehler macht man nur einmal“, sagt der Experte. Themen seien hier vor allem die Logistik, die Kommunikation und die Digitalisierung im Gesundheitssystem.

Hier wird noch geimpft So läuft das Finale in den städtischen Impfstellen laut Gesundheitsreferat: Die Impfaußenstelle im Kreisverwaltungsreferat hat am heutigen Donnerstag von 10.30 bis 13 Uhr sowie 13.30 bis 17.30 Uhr das letzte Mal geöffnet. Am Marienplatz ist nach dem morgigen Freitag Schluss (geöffnet von 11 bis 20.30 Uhr). Zum Jahresabschluss am Samstag hört man dann eben auch im Impfzentrum am Gasteig auf (letzte Termine von 9 bis 13 Uhr). Hintergrund der Schließungen ist übrigens die Entscheidung des bayerischen Ministerrats vom 25. Oktober 2022.