Team Frieden: Tausende starteten beim Benefizlauf des Bellevue di Monaco in München

Von: Sophia Oberhuber

Tausende Münchnerinnen und Münchner liefen am Sonntagvormittag für den guten Zweck auf dem Altstadtring, der hierfür gesperrt wurde. © Jens Hartmann

München läuft für den guten Zweck. Mehr als 6500 Menschen haben sich offiziell für den Giro di Monaco angemeldet. So war der Tag mit den Sportfreunden Stiller, Willy Astor, Paul Breitner und Co.

München - Auf den Straßen im Glockenbachviertel ist am frühen Sonntagmorgen meist nicht allzu viel los. Diesen Sonntag aber haben sich tausende Münchnerinnen und Münchner in dunkelblauen Trikots in Richtung Blumenstraße aufgemacht, um gemeinsam 5,4 Kilometer über den Altstadtring zu laufen. Damit setzten sie ein deutliches Zeichen für den Frieden. Den Benefizlauf hatte das Kulturzentrum Bellevue di Monaco organisiert. Für die meisten Teilnehmenden, ob prominent oder nicht-prominent, zählte am Sonntag nicht unbedingt die persönliche Bestzeit, sondern vor allem eines: Gutes tun.

München: Sportfreunde Stiller spielen an der Startlinie und Organisator Till Hofmann schwärmt

Mehr als 6500 Menschen waren am Sonntagmorgen offiziell angemeldet, so Organisator Till Hofmann. Er schätzte aber, dass schlussendlich doch noch mehr Läufer gekommen sind. Der Chef des Bellevue di Monaco schwärmte: „Wir hatten unwahrscheinliches Glück mit dem Wetter. Tausende singen zu `Ein Kompliment´ von den Sportfreunden Stiller. Es geht nicht schöner.“

Till Hofmann ist Chef des Bellevue di Monaco. Die Sozialgenossenschaft hat den Benefizlauf organisiert. © Jens Hartmann

Die Band aus Germering stimmte die Läufer auf die 5,4 Kilometer lange Strecke ein. „Friede, sich zu begegnen und für etwas einzusetzen sind unglaublich wichtige Themen unserer Zeit. Man merkt, dass es den Menschen am Herzen liegt“, so Rüdiger Linhof, Bassist der Sportfreunde Stiller, nach deren Auftritt.

Auf einem Bus an der Startlinie traten die Sportfreunde Stiller auf. © Jens Hartmann

München: Benefizlauf mit Ukrainefahne, im Kostüm oder gemeinsam mit den Arbeitskolleginnen

Carola und Josef Voglhuber haben für die 5,4 Kilometer eine Ukrainefahne mitgebracht. Die beiden Münchner laufen regelmäßig in ihrer Freizeit..

Josef und Carola Voglhuber aus München laufen in ihrer Freizeit regelmäßig. © Jens Hartmann

Etwas weiter in Richtung Startlinie posierte eine Gruppe junger Frauen für ein Foto - vier Arbeitskolleginnen in Siegerpose. Neben ihnen: ein Schmetterling auf hohen Stelzen. Almut Münster aus München hat sich für die Benefizveranstaltung in das besondere Kostüm geschmissen: „Ich wollte das Ganze hier unterstützen.“

Almut Münster nahm als Schmetterling verkleidet und auf Stelzen an der Benefizveranstaltung teil. © Jens Hartmann

Promis an der Startlinie des Giro di Monaco: Willy Astor, Paul Breitner und Stephan Zinner

An der Startlinie versammelten sich einige der prominenten Unterstützer der Spendenaktion. Darunter Willy Astor: „Man muss versuchen, etwas in Bewegung zu bringen.“ Auch Fußball-Weltmeister Paul Breitner kam im dunkelblauen T-Shirt zum Benefizlauf. Ein Zeitziel hatte er sich nicht gesetzt. „Es geht darum, den Lauf zu genießen und die Möglichkeit zu nutzen, mit einfachen Mitteln zu helfen und etwas Gutes zu tun.“

Willy Astor (li.) und Paul Breitner beim Giro di Monaco in München. © Jens Hartmann

Schauspieler Stephan Zinner blieb bei seinen Ambitionen ebenfalls bescheiden: „Durchkommen“. Es stehe eher der olympische Gedanke im Vordergrund. „Ich bin kein Läufer, sondern für den Zweck dabei - für den müssen wir trommeln, ihr, wir, alle.“

Kabarettist Stephan Zinner lief beim Giro di Monaco mit. © Jens Hartmann

Den Countdown zum Start gab es in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache

Den Countdown bis zum Start übernahm Oberbürgermeister und Schirmherr Dieter Reiter (SPD). „Es sind viele tausend Menschen gekommen. Gratuliere an das Bellevue di Monaco“, sagte er zuvor.

Der Countdown zum Start wurde in deutscher, ukrainischer und englischer Sprache runtergezählt - von links nach rechts: Taya Vinohradova, Louis Gomez und Oberbürgermeister Dieter Reiter. © Jens Hartmann

Unterstützung erhielt Reiter von Louis Gomez, einem Bewohner des Bellevue di Monaco, und der Ukrainerin Taya Vinohradova. Runtergezählt wurde nämlich nicht nur in deutscher, sondern parallel auch in ukrainischer und englischer Sprache. Dann setzte sich die Masse in Bewegung. Jubelnd und klatschend. Immer den Altstadtring entlang. Autos durften dort für die Zeit des Laufes nicht fahren. Nur 15 Minuten später erreichte Georgios Pournaras, ein Ex-Profi aus der Leichtathletik, als Erster das Ziel.

Die 5,4 Kilometer lange Strecke verlief entlang des Altstadtringes. © Jens Hartmann

Spendenziel des Giro di Monaco war bereits vor dem Lauf erreicht

Die Einnahmen gehen an Geflüchtete aus Kriegsgebieten. Ein Teil des Gewinns soll beispielsweise auch an eine Partnerorganisation gehen, die sich in Polen um Geflüchtete aus der Ukraine kümmert. Das Spendenziel war zunächst bei 125.000 Euro angesetzt. Die Summe knackte die Initiative bereits vor dem eigentlichen Lauf. „Das Spendenziel ist nach oben offen“, sagte Organisator Till Hofmann vom Bellevue di Monaco. Wie hoch der Betrag schließlich final ausfiel, war am Sonntag noch nicht klar.