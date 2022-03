Ein wenig Wärme am Hauptbahnhof - so werden Geflohene von Freiwilligen empfangen

Von: Claudia Schuri, Phillip Plesch

Die Caritas steht am Hauptbahnhof bereit, um die Geflohenen in Empfang zu nehmen. © Jens Hartmann

Nach wie vor fliehen viele Menschen aus der Ukraine, um dem Krieg zu entkommen. Einige kommen in München an - und werden von Freiwilligen empfangen.

Auf den ersten Blick wirkt am Münchner Hauptbahnhof alles wie immer. Doch schon nach ein paar Schritten in die Bahnhofshalle hinein merkt man: In diesen Tagen ist nichts normal, denn in der Ukraine herrscht immer noch Krieg. Menschen lassen ihr Hab und Gut zurück und fliehen. Über 50 000 sind mittlerweile schon in Deutschland angekommen. Dutzende erreichen stündlich den Münchner Hauptbahnhof.

Die Caritas hat mitten in der Bahnhofshalle einen Stand aufgebaut. Hier werden die Flüchtlinge mit ersten Infos versorgt und an die richtigen Stellen weitervermittelt. Der Bahnhof wird zur Drehscheibe.

Im Luisengymnasium kommen die Geflohenen fürs Erste unter

Inmitten von Geschäftsleuten und Reisenden sitzen die Ukrainer - sie sind müde und verfroren, haben meist mehrtätige Touren hinter sich und hoffen jetzt auf Hilfe. „Mittlerweile klappt es gut, wir haben uns eingespielt“, sagt Johanna Schlehuber von der Caritas. Vergangene Woche ruckelte es noch an der ein oder anderen Stelle.

Für alle Flüchtlinge, die sich nur kurz aufwärmen möchten, hat die Bahnhofsmission einen Raum im Bahnhof mit Feldbetten ausgestattet. Für kurze Aufenthalte von zwei, drei Nächten geht’s ins nahegelegene Luisengymnasium. Mehr als 100 Menschen haben hier Platz.

In der Schule gibt es neben Schlafplätzen auch warme Mahlzeiten, Corona-Tests und eine Spielecke für Kinder. Genau das fehle am Bahnhof, meint Taras Golovach. Der gebürtige Ukrainer hilft, wo er nur kann. Wie so viele andere Münchner auch.

Demos gegen den Krieg

München geht auf die Straße für den Frieden: Für die nächsten Tage wurden beim Kreisverwaltungsreferat einige Demos gegen den Krieg in der Ukraine angemeldet. Heute, morgen sowie am Donnerstag, Freitag und Samstag findet jeweils von 16 bis 19 Uhr ein Protest unter dem Motto „Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin“ am Europaplatz statt. Am Odeonsplatz wollen am Mittwoch um 16 Uhr 4000 und am Samstag um 12.30 Uhr 6000 Personen für Frieden demonstrieren