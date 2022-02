Ukraine-Konflikt: Söder mit emotionalen Worten - OB Reiter richtet sich bestürzt an Partnerstadt Kiew

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

CSU-Chef Markus Söder hat seine Dienstreise nach Wien angetreten. Dabei äußerte er sich auch zur Ukraine. In München gingen zahlreiche Menschen auf die Straße.

CSU-Chef Markus Söder äußerte sich im Rahmen seiner Reise nach Wien zur aktuellen Lage in der Ukraine. (Siehe Update von 13.10 Uhr)

Münchens OB Reiter richtete seine Worte direkt an die Partnerstadt Kiew. (Siehe Update von 14.41 Uhr)

Zahlreiche Münchner solidarisieren sich mit der Ukraine. (Siehe Update von 22.21 Uhr)

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 24. Februar, 22.21: Die Eskalation des Ukraine-Konflikts hat viele Münchner und in der Isarmetropole lebende Ukrainer wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. Zahlreiche Menschen sind deshalb auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität zu zeigen. Auch vor der russischen Botschaft am Friedensengel fanden sich am Donnerstagabend zahlreiche Münchner zu einer friedlichen Demonstration ein.

Russland-Angriff auf Ukraine: München-OB Reiter äußert sich bestürzt

Update vom 24. Februar, 14.41 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich in einem Statement zur aktuellen Lage in der Ukraine geäußert: „Mit großer Bestürzung mussten wir alle zur Kenntnis nehmen, dass Russland jetzt einen offenen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt“, so Reiter. „Ich bin fassungslos über diesen barbarischen Akt des russischen Machthabers Putin“, so Reiter weiter.

„Diese schreckliche, völkerrechtswidrige Aggression muss schnellstmöglich gestoppt werden. Unsere Sorge gilt dabei ganz besonders unserer Partnerstadt Kiew, die, wie viele andere Orte in der Ukraine, bereits gezielt beschossen wurde. Selbstverständlich werden wir zivile und humanitäre Unterstützung zur Verfügung stellen, um das Leid der Menschen vor Ort bestmöglich zu lindern.“

Update vom 24. Februar, 13.10 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußert sich im Augenblick im Rahmen einer Pressekonferenz mit dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. „Es ist ernst. Es ist Krieg. Es ist Krieg in Europa“, beginnt Markus Söder sein Statement. Es sei eine neue Dimension. Es herrsche ein nicht begründeter Angriffskrieg, man stehe völlig zur territorialen Unabhängigkeit der Ukraine. „Bayern steht in dieser schweren Zeit hinter der Bundesregierung,“ so Söder weiter.

Russland-Angriff auf die Ukraine: Söder gibt live in Wien Statement ab - „Es ist Krieg in Europa“

Man brauche jetzt keine Panik, sondern einen kühlen Kopf und entschlossenes Handeln. „Es braucht wirksame und sofortige Sanktionen. Es kann auch Nachteile für uns geben, doch das ist im Moment entscheidend.“ Klar müsse jedem sein, dass es nicht nur um die Bedrohung der Ukraine gehe, sondern auch die in Bayern und die der NATO. Die Budgets für konventionelle Verteidigungs-Anstrengungen müssten jetzt erhöht werden. „Nicht den Kopf verlieren, aber klug entschieden. Die Diplomatie bleibt immer die erste Antwort,“ so Söder. „Es ist eine sehr, sehr ernste Situation für uns alle. Wir brauchen eine gemeinsame Stärke.“

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Russland greift die Ukraine an: Söder äußert sich nach Ankunft in Wien

Update vom 24. Februar, 10.48 Uhr: CSU-Chef Markus Söder ist in Wien angekommen. Nach seiner Ankunft äußerte er sich wiederholt zu den Geschehnissen in der Ukraine: „Wir müssen jetzt den Ost-Bereich der NATO stärken“, so Söder. „Jetzt muss auch eine klare Entscheidung getroffen werden, zum Beispiel zur Verstärkung der Bundeswehr, wir müssen uns auch überlegen, die europäische Verteidigungsbereitschaft insgesamt zu erhöhen“, so der Ministerpräsident weiter. Außerdem müsse man jetzt mit den Amerikanern absprechen, die Sicherheit an den NATO-Grenzen zu verstärken, um „die Sicherheit zu gewährleisten“, so Söder. Das entsprechende Statement postete Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk auf Twitter.

Erstmeldung vom 24. Februar 2022

München - Angesichts des russischen Militäreinsatzes gegen die Ukraine hat sich CSU-Chef Markus Söder für ein geschlossenes Vorgehen des Westens bei Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. „Es war zu befürchten, was jetzt passiert. Wir hatten immer noch alle gehofft, das lässt sich abwenden“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstagmorgen in München. Es brauche eine Geschlossenheit „in jeder Beziehung“.

Ukraine-Krise: Söder äußert sich vor Dienstreise - „Es war zu befürchten“

„Wir stehen auch als Bayern, als CSU, hinter all den Maßnahmen der Bundesregierung“, sagte Söder. Zudem müsse alles getan werden, um die Ukraine zu unterstützen. Mit Blick auf seinen Besuch bei Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) an diesem Donnerstag betonte Söder, dieser stehe angesichts der Lage in der Ukraine nun in einem anderen Licht. „Zum einen ist es heute ein Antrittsbesuch und auch ein wichtiger Nachbarschaftbesuch, denn wir haben sehr viele Themen zu besprechen, insbesondere die Verkehrssituation über den gesamten Brenner.“

Söder äußert sich zur Ukraine-Krise: „Bedrohung und Herausforderung im sehr großen Stil“

Zugleich sei es aber auch ein Schulterschluss von Nachbarn. Sein Eindruck sei, dass der Westen derzeit wieder enger zusammenrücke. Laut Söder sei es keineswegs sicher, dass es am Ende bei einer Aggression Russlands gegen die Ukraine bleibe. „Ich glaube, das ist eine Bedrohung und Herausforderung im sehr großen Stil. Deswegen müssen alle zusammenhalten, müssen für die Werte, für die wir stehen, eintreten und die Ukraine sehr, sehr massiv unterstützen.