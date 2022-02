Mysteriöse Spuren am Münchner Himmel: Anwohner beunruhigt - jetzt gibt es eine Erklärung

Von: Andrea Stinglwagner

Diese Spuren am Himmel machten viele Sollner stutzig. © Privat, DWD

Weiße Spuren am Himmel sorgen in Solln für Verwunderung. Ihre Entstehung können sich Bewohner und Meteorologen nicht erklären. Nun wird das Rätsel gelöst.

München – „Das Rätsel am Sollner Himmel“: So titelte unsere Zeitung vor einigen Tagen und zeigte dazu ein Foto, das ein Leser der Redaktion geschickt hatte. Weiße Muster in seltsamer Form waren am Nachmittagshimmel zu sehen*, und der Leser rätselte: War hier ein Pilot betrunken?

Der Deutsche Wetterdienst erklärte, dass eine „außergewöhnliche meteorologische Ursache“ auszuschließen sei, und die Deutsche Flugsicherung (DFS) verweist auf militärische Flüge. Auf Nachfrage unserer Zeitung gab nun die Bundeswehr ganz genau Auskunft.

München: Mysteriöse Spuren am Sollner Himmel – Bundeswehr löst das Rätsel

Demnach liegt Solln* „circa 22 Kilometer östlich des zeitweise reservierten Übungsluftraums (Temporary Reserved Airspace) TRA Allgäu“, erklärte ein Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr. Hintergrund: Für manche Manöver brauchen die Piloten viel Platz - bestimmte Teile des Luftraums bekommen sie deshalb für die Dauer der Übung allein.

Die Auswertung der Radardaten vom 27. Januar – dem Tag, an dem das Foto entstand – zeige von 15.07 Uhr bis 16.20 Uhr zwei Bundeswehr-Kampfjets vom Typ Eurofighter. „Die beiden Luftfahrzeuge vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 flogen Übungsflugbetrieb innerhalb der TRA Allgäu.“ Dabei hinterließen sie Kondensstreifen – von München* aus zu sehen.

Zur Beruhigung der Sollner: „Nach den uns vorliegenden Daten fand der Übungsflugbetrieb unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen statt. Direkt über der Ortschaft München-Solln fand kein militärischer Flugbetrieb statt."