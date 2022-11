Sparkasse schließt immer mehr Filialen: Eine wollen Münchner ganz besonders erhalten – Aktion läuft

Von: Regina Mittermeier

Auf der Streichliste der Sparkasse steht auch diese Filiale an der Leopoldstraße. Der Standort am Waldheimplatz (Waldperlach) soll erhalten werden – zumindest fordert das eine Petition. © Sigi Jantz

Die Sparkasse plant an ein Sparprogramm – aber es regt sich Widerstand gegen die Filialschließungen. Politiker und Bürger wollen einen Standort jetzt mit Unterschriften retten.

München – Das Sterben der Sparkassenfilialen in München macht vielen Bürgern Sorgen. Aber jetzt wächst Hoffnung auf die Erhaltung einzelner Filialen – dank einer Kampfansage von Thomas Kauer (CSU), dem Chef des Bezirksausschusses Ramersdorf-Perlach. Er fordert den Erhalt der Filiale am Waldheimplatz in Waldperlach und sammelt dafür Unterschriften. Zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger (CSU) hat er eine Petition gestartet.

Der Hintergrund ist: Bankgeschäfte finden immer öfter digital statt. Die Stadtsparkasse und andere Banken reagieren darauf – und schließen weitere Filialen. Auch Selbstbedienungsautomaten verschwinden. Gerade ältere Kunden leiden unter diesen Sparmaßnahmen, denn viele wünschen sich eine Ansprechperson in einer Filiale in der Nähe.

Sparkassen schließen immer mehr Filialen in München: Widerstand gegen das Sparprogramm

In vielen Stadtbezirken war daher der Aufschrei groß, als die Sparkasse vor Wochen angekündigt hat: Fünf Filialen sollen zu reinen Automaten-Standorten werden und sieben SB-Filialen sollen bis 2025 schließen. In Ramersdorf-Perlach wollen Politiker und Bürger die Filiale am Waldheimplatz mit Unterschriften retten. „Wir haben 5.000 Postkarten an Haushalte verteilt“, sagt CSU-Mann Stefinger. Man kann aber auch auf der Webseite openpetition.de unterschreiben. Das geht noch bis Ende des Jahres. Denn noch sei unklar, was mit der Filiale am Waldheimplatz passiert, so Stefinger. Auf der Liste der Sparkasse ist der Waldheimplatz für einen Umbau zum Automaten-Standort vorgesehen.

Die Petition richtet sich an den OB. Denn Dieter Reiter (SPD) ist auch Verwaltungsrats-Chef der Stadtsparkasse. Kann die Filiale am Waldheimplatz dank der Unterschriften vielleicht erhalten werden? Die Sprecherin des OB verweist für eine Einschätzung an die Bank.

Sebastian Sippel, Sprecher der Stadtsparkasse, äußert sich zu diesem Punkt ebenfalls nicht konkret. Er sagt aber: Man führe bereits Gespräche mit Bezirksausschüssen, um eine Lösung zu finden. Zudem seien vierzehn Filialen ab Januar 2023 ganztägig geöffnet.