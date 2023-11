Heftiger Streit vor Münchner Spielhalle: 23-Jähriger sticht auf Mann ein – und verletzt ihn lebensgefährlich

Von: Leyla Yildiz

Die Polizei berichtet von einem Fall, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Nach einem heftigen Streit in einer Spielhalle in München sitzt ein 23-Jähriger in U-Haft. Er soll einen 27-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben.

München - Ein 23-Jähriger befindet sich nach einem heftigen Streit in und vor einer Spielhalle in München in Untersuchungshaft. Er steht unter dem Verdacht, einen 27-Jährigen mit einem unbekannten Objekt lebensgefährlich verletzt zu haben, so die Polizei am Freitag, 17. November. Der Verletzte wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Eine Polizeisprecherin konnte keine Auskunft über seinen Gesundheitszustand geben.

23-Jähriger nach heftigem Streit in U-Haft: Opfer lebensgefährlich verletzt

Laut Polizeiangaben geriet der 27-Jährige am vergangenen Sonntag gegen 1.45 Uhr zunächst vor der Spielhalle mit dem 23-Jährigen und dessen 32-jährigem Begleiter aneinander. Der spätere Verletzte suchte mit Unterstützung eines Angestellten Zuflucht in der Spielhalle. Die beiden anderen Männer verfolgten ihn. Es wird angenommen, dass der Verdächtige hier zugestochen hat.

Der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags wurde bereits am Mittwoch vollstreckt, hieß es in der Mitteilung weiter.

