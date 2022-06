München: Sprechende Mülleimer sollen Bürger zur Abfallentsorgung ermuntern - „Anreiz für mehr Sauberkeit“

Von: Sascha Karowski

Die Roten Mülleimer in Hamburg gibt es seit 2005 und sie werden offenbar gut angenommen. © Stadtreinigung Hamburg

Um Münchner dafür zu sensibilisieren, ihren Müll ordentlich zu entsorgen, will die Fraktion von CSU und Freien Wählern Mülleimer mit flotten Sprüchen versehen. Vorbild ist eine Idee aus Hamburg.

München - In München sollen Abfalleimer künftig mit kreativen Slogans und einem ansprechenden Design versehen werden, um für bessere Müllentsorgung zu sensibilisieren. Das fordert die Stadtratsfraktion aus CSU und Freien Wählern in einem Antrag. Als Vorbild dient die Hansestadt Hamburg, wo die Mülleimer mit Sprüchen wie „Bin für jeden Dreck zu haben“ schon zum Stadtbild gehören.

München: Analog zu einer Idee aus Hamburg sollen Abfallbehälter grafisch gestaltet werden

Die „Roten Mülleimer“ in Hamburg haben sogar inzwischen mehrere Design-Preise gewonnen. Sie gehen zurück auf eine Kampagne der Stadtreinigung im Mai 2005 für mehr Sauberkeit in der Stadt und einen zuvor ausgeschriebenen Ideenwettbewerb. Das Konzept sah vor, zum einen durch die auffällige Farbe im Gegensatz zu den zuvor in grau gehaltenen Behältern, aber insbesondere durch die flotten oder witzigen Sprüche, Passanten zu bewegen, die Müllentsorgungseinrichtungen zu benutzen.

Nach Aussagen der Stadtreinigung ist dieses Konzept auch aufgegangen. Inzwischen stehen im Stadtgebiet etwa 9100 dieser Roten Mülleimer. Die Sprüche werden teilweise erneuert oder auch aktuellen Ereignissen angepasst. So wurde etwa zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 eine eigene Spruchkampagne gestartet – „Ich bin ein Cleansmann“ oder „Den macht sogar meine Oma rein“.



München: CSU-Stadtrat Sebastian Schall ist überzeugt von dem Konzept - „Anreiz für mehr Sauberkeit“

CSU-Stadtrat Sebastian Schall ist überzeugt von dem Konzept. „Trotz vieler Abfallbehälter in München kommt es vermehrt vor, dass Müll nicht ordentlich entsorgt wird und stattdessen einfach auf dem Boden landet. Um einen Anreiz für mehr Sauberkeit in der Stadt zu schaffen, sollten auch unsere Abfallbehälter optisch auffällig gestaltet werden.“