Münchner Staatsanwältin jagt jetzt Wirtschafts-Gangster in ganz Bayern: „Freue mich, Sie gewinnen zu können“

Von: Andreas Thieme

Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle, Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl und Hans Kornprobst, Behördenleiter der Staatsanwaltschaft München I © Foto: GenSta

Wichtige Personalie bei der Münchner Justiz: Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl wird neue Chefin der Zentral- und Koordinierungsstelle für Vermögensabschöpfung in Bayern. Ihren neuen Posten bei der Generalstaatsanwaltschaft tritt sie heute an - und jagt Wirtschaftsverbrecher.

München - Sie ist Betrügern auf der Spur: Seit heute übernimmt Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl von der Staatsanwaltschaft München I die Leitung der bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelten Zentral- und Koordinierungsstelle für Vermögensabschöpfung in Bayern (ZKV). „Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit Hildegard Bäumler-Hösl eine der erfahrensten Wirtschaftsermittlerinnen Deutschlands als neue Leiterin der ZKV gewinnen konnten“, sagt Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle.

Der Hintergrund: Durch das am 1. Juli 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung wurde der Anwendungsbereich der Einziehung von Einnahmen aus Straftaten sowie die Möglichkeiten der Entschädigung von Tatopfern noch im Strafvollstreckungsverfahren erheblich erweitert („crime does not pay“). Die Zentral- und Koordinierungsstelle Vermögensabschöpfung Bayern (ZKV) unterstützt die bayerischen Gerichte und Staatsanwaltschaften nicht nur bei der konsequenten Einziehung von inkriminierten Vermögenswerten aus Straftaten der Betäubungsmittelkriminalität, der organisierten Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität, sondern auch in allen Fragen, die mit der Entschädigung der Tatopfer zu tun haben.

Eine wichtige Aufgaben - weit über München hinaus. Denn die ZKV übernimmt koordinierende Aufgaben einer Ansprechstelle für verfahrensübergreifende Fragestellungen, Unterstützung der Fortbildung im Bereich Vermögensabschöpfung in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz sowie die Beratung der Gerichte und Staatsanwaltschaften in komplexen verfahrensbezogenen Einzelfragen.

Ihre Ernennungsurkunde erhielt Hildegard Bäumler-Hösl bereits vorgestern von Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle in Anwesenheit des Behördenleiters der Staatsanwaltschaft München I, Hans Kornprobst, in den Räumen der Generalstaatsanwaltschaft München.