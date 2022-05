München: Stadt will Wirte bei Freischankflächen wieder zur Kasse bitten – Gastronomen wehren sich

Von: Klaus Vick

Gregor Lemke plädiert für eine weitere Aussetzung der Gebühren. © Marcus Schlaf

In Zukunft müssen Münchner Gastronomen wohl wieder für die Nutzung von Freischankflächen bezahlen. Die Wirte fordern jedoch mehr Zeit.

München - Münchens Gastronomen müssen für die Nutzung von Freischankflächen auf öffentlichem Grund wieder Gebühren bezahlen. Dies dürfte der Stadtrat heute beschließen. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Wirte abzumildern, hatte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Gebühren von März 2020 bis Ende 2021 ausgesetzt. Rückwirkend zum 1. Januar 2022 werden diese nun aber wieder erhoben, sowohl für bestehende Freischankflächen als auch für die seit vergangenem Jahr erstmals auf Parkplätzen genehmigten Schanigärten.

München: Gebühren für Freischankflächen vor Wiedereinführung – Wirte fordern mehr Zeit

Laut KVR waren der Stadt durch den Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren Einnahmen in Höhe von vier Millionen Euro entgangen. Bei den Schanigärten rechnet die Verwaltung künftig mit 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Es sei ein normales Sommergeschäft für die Wirte zu erwarten, heißt es in der Beschlussvorlage des KVR. Vor diesem Hintergrund und angesichts der angespannten Haushaltslage sei eine weitere Reduzierung der Gebühren nicht angezeigt. So sieht das auch die grün-rote Rathaus-Regierung.



Protest kam hingegen im Vorfeld der heutigen Sitzung des Kreisverwaltungsaussschusses von Gastronomen. Gregor Lemke, Sprecher der Innenstadt-Wirte, plädierte für eine weitere ein- bis zweijährige Sonderregelung ohne Gebühren, „bis wir uns wieder konsolidiert haben“. Den Gastronomen stehe das Wasser nach wie vor bis zum Hals.



München: Stadtrat stimmt wohl gegen Erlaubnis von Öko-Heizstrahlern in der Außengastronomie

Die CSU stimmt der Wiedereinführung der Sondernutzungsgebühren ebenfalls zu. Allerdings hätte sich die CSU gewünscht, dass in der Außengastronomie zumindest für 2022 und 2023 Öko-Heizstrahler erlaubt werden, wie Ausschuss-Sprecherin Evelyne Menges betont. Dies hatte die Rathaus-Regierung aber bereits abgelehnt (tz berichtete). Ebenfalls beschlossen werden soll heute die Erhöhung der Taxigebühren. Der Grundpreis steigt von 4,60 auf 5,30 Euro. (kv)