Stadt schafft mehr Briefwahlbezirke

Kreuz per Post: Bei der Bundestagswahl 2013 wählten 40,7 Prozent der Menschen Brief. Nun gibt es dafür mehr Bezirke.

Deutlich mehr Auswahl! Weil immer mehr Menschen ihr Kreuzchen zu Hause machen, wird es zur Bundestagswahl am 24. September in München mehr Briefwahlbezirke geben.

München - Außerdem will die Stadt deutlich mehr barrierefreie Wahllokale anbieten. Laut Kreisverwaltungsreferat sind etwa 80 Prozent der Standorte künftig behindertengerecht, bei der Bundestagswahl 2013 waren es nur 21 Prozent.

Damals hatte die Stadt insgesamt 702 Wahlbezirke und 237 Briefwahlbezirke, für den Urnengang im September sind 617 Wahlbezirke und 325 Briefwahlbezirke vorgesehen. Nach Angaben des KVR darf gemäß der gesetzlichen Vorgaben kein Wahlbezirk mehr als 2500 Einwohner umfassen. Nach den Wahlen 2013 und 2014 hätten sich zwischen den bisherigen Bezirken erhebliche Größenunterschiede entwickelt, „die durch die Neueinteilung des gesamten Stadtgebietes nun ausgeglichen werden sollen“. So gab es Bezirke mit 2400 Wahlberechtigten und andere mit lediglich 800. Nun seien 1500 Wahlberechtigte als Wert zugrunde gelegt.

Wie sich die Neueinteilung auf die Stadtbezirke auswirkt, ist noch nicht geklärt. Ziel sei es, die Neueinteilung zum 1. Mai abzuschließen. In manchen Vierteln wird es weniger Wahlbezirke geben, in Laim beispielsweise 23 statt bisher 25. Die Anzahl der Bezirke (617) ist aber nicht identisch mit den Standorten, weil oft mehrere Wahllokale an einem Standort untergebracht sind. Insgesamt erhöhe sich laut KVR sogar die Anzahl der Standorte von 200 auf 223.