München: Stadt schließt Impf-Standorte in Messe Riem und auf Theresienwiese - Ersatz in Einkaufszentren

Von: Sascha Karowski

Im Impfzentrum in den Riemer Messehallen wird bald nicht mehr geimpft. © Jens Hartmann

Impfen in der Messe Riem und auf der Theresienwiese ist bald nicht mehr möglich. Die Stadt muss die Impf-Standorte schließen, gleichzeitig aber die Kapazitäten aufrecht erhalten. Daher werden Standorte in Einkaufszentren angemietet.

München - Das Münchner Impfzentrum in der Messe Riem wird geschlossen, ebenso wie die Einrichtung auf der Theresienwiese. Darüber informierte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek am Dienstagabend bei einem Vorabgespräch zum Plenum. Demnach soll es ab 1. März schon Ersatzstandorte in mindestens zwei Einkaufszentren geben. Die Verträge seien kurz vor dem Abschluss, daher wolle man noch keine Namen nennen.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Das Interesse an den Impfungen nimmt ab“

Grund für den Umzug des Impfzentrums ist auf der einen Seite die sinkende Resonanz. „Das Interesse an den Impfungen nimmt ab“, sagte Zurek. Auf der anderen Seite sind sowohl in der Messe als auch auf der Theresienwiese wieder Veranstaltungen geplant. Überdies verlagere sich das Impfgeschehen - etwa auf Ärzte oder Apotheken.

In Riem können täglich bis zu 6430 Impfungen am Tag durchgeführt werden. Aus Sicht der Stadt sei es zwingend notwendig, die Kapazitäten aufrecht zu erhalten. Der Freistaat hat entsprechende Forderungen bis 31. Dezember verankert. „Wir wollen das so flexibel und ressourcenschonend wie möglich erfüllen“, sagte Zurek.

Impfzentrum in Riem: Bereits zum 14. April müssen die Mediziner ausziehen

Aus der Messe muss das Impfzentrum zum 14. April ausziehen. Die Station an der Theresienwiese soll zum 30. April die Pforten schließen.

Neben zwei neuen Standorten in Einkaufszentren will Zurek ab Mai das Impfangebot am Gasteig ausweiten. Dazu soll das Foyer über dem Erdgeschoss angemietet werden.

Zurek verweist zudem auf das Impfangebot im ehemaligen Sport Münzinger im Rathaus am Marienplatz. Außerdem auf den Einsatz mobiler Impfteams und der Impfscouts sowie der neuen Impf-Tram. Das Angebot sei ausreichend. „Mögen sich noch viele impfen lassen.“