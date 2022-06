Riesige Antragssummen von Gruppen und Vereinen: Münchner Stadtbezirken droht die Pleite im Sommer

Von: Carmen Ick-Dietl

Teilen

Der Verein „Spielen in der Stadt“ wollte 13 800 Euro für Aktionen wie den Zirkus „Pumpernudl“ 2022 und 2023. © Alexander Wenzlik/fkn

Unter 1000 Euro geht kaum noch was: Die Antragssummen für die Stadtteilbudgets schießen in die Höhe. Geht es so weiter, könnten einige Stadtbezirke im Sommer pleite sein.

München - Insgesamt stehen den 25 Münchner Stadtvierteln rund vier Millionen Euro Budget im Jahr zur Verfügung. Die größte Summe, satte 335 698 Euro, gehen alljährlich nach Ramersdorf-Perlach, in den 16. Stadtbezirk. Trotzdem machte man sich in der jüngsten Sitzung Sorgen. Auf der Tagesordnung standen 15 Budget-Anträge – mit einem Gesamtvolumen von mehr als 100 000 Euro.

Die höchsten Anträge mit jeweils 13 800 Euro kamen vom SV Neuperlach für Ferien-Aktiv-Camps und gleich zweimal von „Spielen in der Stadt“ e.V. für Zirkus-Aktionen in 2022 und 2023.



Das ist aber noch nicht die Spitze. Kürzlich hatte man ein Gesuch über 26 000 Euro für neue Glocken einer Kirchengemeinde. Für nächsten Monat ist bereits ein Förderantrag über 38 000 Euro vom Verein „Kultur bunt“ und dem Neuperlacher Sportverein SVN eingegangen, die zum 50-jährigen Olympiajubiläum die „Neuperlacher Spiele“ planen. Am Ende gaben die Stadtteilpolitiker knapp 70 000 Euro aus, weil einige Summen gekürzt, Anträge vertagt oder abgelehnt wurden.



München: Mittlerweile fordern einige Gruppen permanente Unterstützung ein

Doch geht es so weiter, ist man spätestens im September pleite. „Wir müssen uns fragen, welche Signale wir den Antragstellern geben, welche Disziplin wir halten wollen“, meinte daher Sepp Sebald (Grüne). Früher sei eine Regelförderung eigentlich ausgeschlossen gewesen, erinnerte Simon Soukup (CSU). Mittlerweile aber würden einige Gruppen permanente Unterstützung einfordern. Die Begehrlichkeiten würden immer größer, stellte auch BA-Chef Thomas Kauer (CSU) fest. „Es gibt ja für jeden Antrag gute Gründe, aber vielleicht müssen wir nicht immer den kompletten Betrag fördern.“



Was Kauer aufstößt: „Ursprünglich sollte mit den Zuschüssen ehrenamtliches Engagement gestärkt werden, inzwischen kommen immer mehr institutionelle Anträge rein.“ Einige Beispiele aus der jüngsten Sitzung: Condrobs mit einem Sozial- und Kompetenztraining für junge Geflüchtete, die Montessorischule mit einer Boulderwand, das THW München Ost mit einem neuen Pkw, der katholische Männerfürsorgeverein mit WLAN-Anschlüssen für sein Haus an der Chiemgaustraße.



Auch andere Bezirksausschüsse müssen sich mit deutlich gestiegenen Zuschussanträgen beschäftigen. In Trudering beantragten zwei Freiwillige Feuerwehren zuletzt hohe Summen für die Anschaffung eines Defibrillators und Handleuchten für ihre Fahrzeuge, der TSV Maccabi machte erst einen Teqballtisch, dann sein Sportfest mit allein 6600 Euro geltend.



Berg am Laim Konzertkosten desselben Veranstalters plötzlich fast doppelt so hoch

In Berg am Laim wunderte man sich kürzlich, warum die Konzertkosten desselben Veranstalters plötzlich fast doppelt so hoch sind wie im Vorjahr. In Bogenhausen gab es Anträge vom Münchner Flüchtlingsrat auf anteilige Personalkosten für ein Projekt und der Naturkindergarten wünschte sich 18 500 Euro für einen Sonnenschutz.

Vergangenen Herbst stellte das städtische Direktorium in seinem Bericht enorme Steigerungen bei Anträgen und Förderbeträgen fest. So betrug 2017 die durchschnittliche Antragssumme 2456 Euro. 2019 waren es 3737 Euro, 52 Prozent mehr. Zudem gab 2019 ein Drittel aller Bezirksausschüsse sein Budget komplett aus. Einige Stadtteilparlamente möchten sich deshalb die Restmittel vom letzten Jahr übertragen lassen. Das aber würde gegen das Haushaltsrecht verstoßen, stellte Kämmerer Christoph Frey (SPD) kürzlich fest: „Das jährliche Budget ist aus Sicht der Stadtkämmerei grundsätzlich ausreichend.“ CARMEN ICK-DIETL