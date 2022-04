München bekommt ein neues Stadtviertel im Nordosten: Hier entstehen tausende Wohnungen

Von: Sophia Oberhuber

So wird das neue Stadtviertel im Münchner Nordosten aussehen. © rheinflügel severin

Wohnungen für 30.000 Menschen in einem neuen Stadtviertel in München: Wir haben uns östlich von Daglfing, Englschalking und Johanneskirchen umgesehen.

München - München bekommt ein neues Stadtviertel: Östlich der S-Bahn-Haltestellen Daglfing, Englschalking und Johanneskirchen sollen auf einer Fläche von 600 Hektar Wohnungen für 30 000 Menschen entstehen. Zudem wird im Münchner Nordosten Platz für bis zu 10 000 Arbeitsplätze geschaffen. Die ersten Gebäude der SEM (städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme) Nordost sollen bereits in 2030 realisiert werden.

Die Pläne sind nicht unumstritten, so fordert etwa das Bündnis NordOst unter anderem, die Einwohnerzahl drastisch zu reduzieren. Die Stadt möchte im Nordosten ein „Zukunftsquartier“ schaffen. Das neue Viertel soll klimaneutral und ökologisch sein, genügend Platz für Radfahrer und Fußgänger bieten sowie bezahlbaren Wohnraum schaffen.



Münchens neues Stadtviertel im Nordosten: Siegerentwurf stammt aus Düsseldorf

Der Siegerentwurf für das Areal stammt vom Düsseldorfer Büro rheinflügel severin. Nun sollen weitere Gutachten, Bürgerbeteiligungen und Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern folgen.



Das Vorhaben teilt sich in bis zu acht Bauabschnitte. Den Startschuss soll das 130 Hektar große Gebiet zwischen Englschalking und der Zahnbrechersiedlung bilden. Dort wird das urbane Zentrum des neuen Stadtviertels entstehen. Was bisher für das Quartier im Nordosten geplant ist, zeigt eine erste Übersicht. Nicht alle Ortsansässigen sind von den Plänen begeistert. Wir haben uns vor Ort umgesehen.



Münchens neues Stadtviertel im Nordosten: Badesee statt Bauernhöfe

Ingenieur Bernhard Lipowsky (56) aus Daglfing findet den geplanten Badesee eine charmante Idee. Er sagt: „Den würde ich natürlich gerne nutzen, besonders zum Ausgleich zur Arbeit.“ Es komme dann allerdings schon auch auf die Umsetzung an: „Mir ist wichtig, dass der See deutlich organischer wird als in Riem – mal sehen, was bei den gegebenen Platzverhältnissen daraus wird.“ Derartige Freizeitangebote findet er bei solch einem Zuzug wichtig. Der See ist das zentrale Element der Pläne fürs neue Stadtviertel. Er könnte auf einer Fläche entstehen, die heute mit zwei Bauernhöfen bebaut ist.

Münchens neues Stadtviertel im Nordosten: Kritik an U-Bahn und Wohnblocks

Uwe H. ist 57, sein ganzes Leben lang wohnt er schon in Daglfing – wie fünf Generationen seiner Vorfahren. Die Ideen fürs neue Viertel findet er „problematisch, wenn das so gebaut wird wie geplant“. Was ihn am meisten stören würde, ist der neue U-Bahn-Halt im zukünftigen Stadtteilzentrum. Denn: „Der Bau dauert Jahre oder Jahrzehnte – und rentieren würde es sich bei uns mit der geplanten Einwohnerzahl nicht.“ Auch die Art der Häuser findet er schwierig. „Wir könnten uns nur Ein- oder Zweifamilienhäuser mit genügend Grün vorstellen – nicht aber Wohnblocks.“

Münchens neues Stadtviertel im Nordosten: Trambahn statt Trabrennbahn

Über die Daglfinger Trabrennbahn jagen seit mehr als hundert Jahren die Pferde – gespannt beobachtet vom wettbegeisterten Publikum. Künftig sollen die Bewohner und Bewohnerinnen des neuen Viertels ihre Freizeit in einem Park statt auf der Rennbahn verbringen können. Dieser schließt laut aktuellen Plänen an den Zamilapark an. Im Süd-Teil des neuen Quartiers ist außerdem ein Schulcampus geplant. Zudem werden dort Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und ein unterirdischer Tram-Betriebshof angesiedelt. Die Tram soll quer durchs neue Viertel bis zur S-Bahn-Station Johanneskirchen verlaufen.

Münchens neues Stadtviertel im Nordosten: Südseite mit Platz für Kinder

Auf den Feldern an der Daglfinger Straße östlich des S-Bahnhofs Daglfing soll, gesäumt von Bäumen, ein Friedhof entstehen. Etwas weiter nördlich, ebenfalls auf jetzt noch unbebauten Feldern, können Kinder künftig eine Grund- und eine Förderschule besuchen. Eine der Kindertagesstätten des neuen Viertels wird hier entstehen. Auch eine Erweiterung für die Steiner- und die Eder-Schule ist geplant. In direkter Nachbarschaft wird sich, so die aktuellen Pläne, ein Spielplatz und eine Freizeitlandschaft befinden.

Münchens neues Stadtviertel im Nordosten: Neue Schulen

Susanne Burger (48) ist Lehrerin an der Gebele-Grundschule in Bogenhausen. Sie befürwortet die Pläne – auch aus beruflicher Sicht: „Die Schulen in Bogenhausen platzen schon jetzt aus allen Nähten, hinzu kommen viele Gastschulanträge.“ Im Rahmen der SEM sollen gleich mehrere neue Schulen unterschiedlicher Typen entstehen – das könnte die Lage entspannen. Burger findet es außerdem wichtig, dass die Infrastruktur besser wird. Sie und ihr Mann sind erst vor Kurzem zugezogen, beide wünschen sich eine bessere Anbindung ans Zentrum. VON SOPHIA OBERHUBER UND PIA MOHR