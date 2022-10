Grüß Gott, wir sind die Stadt: So präsentierten Referate Soziales, Bauen & Co. ihre Arbeit für München

Von: Peter Schlingensief

Ob Bohrtechnik oder Klärwerk: Modelle machten die Arbeit anschaulich. © Markus Götzfried

Stadt, Stadtwerke, Referate - wer macht eigentlich was und was ist alles geplant? Münchner, die das genauer wissen wollten, waren am Wochenende bei der großen Aktion mit Info-Ständen und Aktionen in der Innenstadt genau richtig.

Sie halten unsere Straßen sauber, helfen bei sozialen Notlagen oder kümmern sich um die Abwasserentsorgung: 55 000 Menschen sind bei den Referaten und Betrieben der Stadt München beschäftigt – im Einsatz für unser Wohl. Und trotzdem eine Arbeit, die wir mitunter gar nicht richtig wahrnehmen. Am Samstag war das anders. Die 39 Referate und Betriebe haben sich mit Ständen und Pavillons auf dem Marienplatz vorgestellt: Grüß Gott, wir sind die Stadt!

München: 39 Referate und Betriebe mit Ständen auf dem Marienplatz präsent

Ganz vorn mit dabei und enorm wichtig für unseren Alltag: das Baureferat. Es ist für den Ausbau von Schulen, U-Bahn-Linien und Straßen verantwortlich. Für alle Fragen zum Thema Bauen, Straßenreinigung oder Müllabfuhr sind die Mitarbeiter zuständig. Baureferentin Dr. Jeanne-Marie Ehbauer betont: „Die Betriebe arbeiten nicht für Profit, sondern für das Wohl der Bürger.“



Viele Münchner besuchten die Info-Stände. © Markus Götzfried

Katrin Habenschaden, zweite Bürgermeisterin, war vollauf begeistert von der Aktion in der Kaufinger Straße, am Marienplatz und beim Rindermarkt. Die Grünen-Politikerin sagte: „Hier kann jeder mit seinen Anliegen zu einem Stand kommen und mit Mitarbeitern reden. Sich so einfach zu informieren und Hilfe zu suchen, ist im Behörden-Dschungel sonst oft nicht so leicht.“ Das Angebot kam auch bei anderen gut an, viele Münchner bevölkerten die Stände.

München: Ein Betrieb, der fast so vielseitig ist, wie ein Schweizer Taschenmesser

Bei der Stadtentwässerung präsentierte Dr. Bernhard Böhm das Modell eines Klärwerks. Er weiß: „Die Münchner profitieren von der Infrastruktur – nehmen sie aber kaum wahr. “



Über die SWM informierte Dr. Florian Bieberbach. © Markus Götzfried

Ganz in der Nähe präsentierte sich ein Betrieb, der fast so vielseitig ist, wie ein Schweizer Taschenmesser. Dr. Florian Bieberbach ist Chef der Stadtwerke (SWM). Er weiß, was in München durch die Leitungen fließt: ob Trinkwasser, Strom oder Telekommunikation – alles im Aufgabenbereich der SWM. Viele Fragen drehten sich am Samstag um die hohen Energiepreise. Fest steht: Wer die enormen Kosten nicht stemmen kann, bekommt Hilfe aus dem Härtefallfonds.



München: Viele Stände lockten mit Gewinnspielen und spannenden Modellen

Beim Thema Hilfe in Notlagen kommt auch das Sozialreferat ins Spiel, das zum Beispiel den München Pass herausgibt. Diesen können Bürger mit geringem Einkommen beantragen, um Ermäßigungen im Bereich Bildung, Gesundheit und Sport zu erhalten. Das Sozialreferat unterstützt bei Arbeitslosigkeit und beheimatet das Amt für Wohnen und Migration.



Viele Stände lockten mit Gewinnspielen, spannenden Modellen und Informationen zu derzeitigen Projekten. Beim Ingenieurbau-Stand des Baureferats gab es ein Modell einer Tunnelbohrmaschine, die sich beim Ausbau der Münchner U-Bahnen durch das Erdreich fräst. Kinder wurden mit Bastelspaß an die Referate und Behörden der Stadt herangeführt. Das Referat für Bildung und Sport lockte mit bunten Spielgeräten. Die Mitarbeiter sind die Ansprechpartner bei Fragen zu Kitas, Schulen und Sportangeboten. Am Stand der Städtischen Bestattung wurde ein Holzsarg angemalt. Die dem Gesundheitsreferat unterstehende Einrichtung unterstützt in Trauerfällen. Das Referat hat außerdem ein breites Beratungsangebot bei Fragen zu Infektionskrankheiten, Impfungen, Sucht und vielem mehr.



Auch Katrin Habenschaden schaute vorbei. © Markus Götzfried

Vom großen Rummel am Marienplatz ist heute nichts mehr zu sehen. Alles ist wieder aufgeräumt und sauber – dank der Betriebe der Stadt München. Peter Schlingensief