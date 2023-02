Nach Schlägerei: 36-Jähriger flieht über Gleise an der Donnersbergerbrücke – Hubschrauber im Einsatz

Von: Felix Herz

Am Freitagabend floh ein 36-Jähriger nach einer Schlägerei über die Gleise an der Donnersbergerbrücke und löste dadurch eine Stammstreckensperrung aus. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Am Freitagabend kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern an der Donnersbergerbrücke. Sie endete mit einer Stammstreckensperrung und viel Blut.

München – Am Freitagabend, 10. Februar, kam es bereits in einer S-Bahn zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Später verlagerte sich die Prügelei auf den Bahnsteig der Donnersbergerbrücke. Im Anschluss floh einer der beiden über die Gleise und löste damit einen Hubschrauber-Einsatz sowie eine Sperrung der Stammstrecke aus.

Schlägerei in München endet mit Hubschrauber-Einsatz und Stammstreckensperrung

Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung am Sonntag, 12. Februar, berichtet, entwickelte sich am Freitag gegen 21 Uhr in einer S4 zwischen Hauptbahnhof und Donnersbergerbrücke ein Streit zwischen einem 36-jährigen und einem 37-jährigem Mann. Schnell wurde es handgreiflich und der 36-Jährige schlug auf seinen Kontrahenten ein. Dieser wehrte sich jedoch gegen den laut Mitteilung wohnsitzlosen Deutschen.

An der Donnersbergerbrücke verließen die zwei Männer die S-Bahn, die Schlägerei ging jedoch am Bahnsteig weiter. Nach einem Gerangel floh der Deutsche über die Gleise in Richtung Hirschgarten, heißt es in der Pressemitteilung. Zeugen alarmierten den Notruf und Kräfte der Polizei begaben sich zum Ort des Geschehens.

Schlägerei an der Donnersbergerbrücke: Polizei suchte mit Hubschrauber nach Flüchtigem

An der Landsberger Straße stellten die Beamten schließlich den flüchtigen Tatverdächtigen und nahmen in fest. Der am Bahnsteig zurückgebliebene 37-jährigem Ägypter mit Wohnsitz in München blutete laut Bericht stark im Gesicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Er klagte über Schmerzen und wurde in ein Klinikum gebracht.

Die Angelegenheit bleib indessen nicht ohne Folgen. Wegen der Flucht des Deutschen mussten mehrere Züge stoppen und die Gleise zwischen Hauptbahnhof und Hirschgarten wurden für die Dauer der Fahndungsmaßnahmen gesperrt. Bei der Suche nach dem 36-Jährigen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Laut Bericht war der Deutsche der Polizei bereits bekannt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (fhz)

