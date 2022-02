München steht im Stau! Autofahrer mussten 2021 wieder mehr warten - fast so lange wie vor Corona

Von: Sascha Karowski

Teilen

Münchner Pendler stehen wieder deutlich mehr im Stau. © Sven Hoppe/dpa

Da stau her! Autofahrer standen 2021 in München fast so oft im Stau wie 2019. Also alles wieder wie vor Corona: Zu dem Schluss kommt Kartierungsspezialist TomTom in seinem neuen Index.

München - Der Stau ist zurück: Im Vorjahr standen Münchens Autofahrer fast so oft Stoßstange an Stoßstange wie vor Corona*. Zu diesem Ergebnis kommt der „TomTom Traffic Index“ für das Jahr 2021. Demnach lag das Stau-Niveau zwar noch um vier Prozentpunkte unter dem Wert des Jahres 2019, aber um zwei Prozentpunkte über dem Wert von 2020. Autofahrer, die in München zwischen 6 und 9 Uhr unterwegs waren, standen 2021 mithin 98 Stunden im Stau. Man merkt offenbar: Es sind wieder weniger Leute im Homeoffice, die Zeit der Lockdowns ist vorbei…

Am zähesten im vergangenen Jahr war’s am Dienstag, 29. Juni. An diesem Tag fluchten die deutschen Fußball-Fans, weil die DFB-Elf* bei der EM gegen England* rausflog - und die Münchner Autofahrer fluchten zusätzlich über Stillstand auf den Straßen. Das Stau-Niveau im Tagesdurchschnitt bei 49 Prozent. Das heißt: Die Fahrzeit hat sich fast um die Hälfte erhöht. Grund: ein heftiges Unwetter. Starkregen und Sturmböen hatten die Feuerwehr zu 75 Einsätzen ausrücken lassen. Keller liefen voll -und vor allem Unterführungen…

Video: Auch in einer ADAC-Studie ist München Stau-Spitzenreiter in Deutschland

„TomTom Traffic Index“: An diesem Wochentag steht man in München am längsten im Stau

Für seinen Index 2021 hat Kartierungsspezialist TomTom Daten aus 404 Städten und 58 Ländern ausgewertet. In Deutschland wurden 27 Städte untersucht, darunter München*. Und hier weisen die Daten erkennbare Schwankungen des Stau-Niveaus im Jahresverlauf auf: Lag der Zeitverlust zu Beginn des Jahres noch deutlich unter dem Niveau von 2019, sind die Werte ab Juni 2021 wieder nahezu auf diesem Niveau angekommen.

Den größten Zeitverlust in der Woche hat TomTom 2021 generell für die Zeit am Donnerstagabend zwischen 17 und 18 Uhr ermittelt. Hier liegt das Stau-Niveau im Jahresdurchschnitt bei 52 Prozent. Grundsätzlich herrscht in der Rushhour erhöhte Staugefahr, also Montag bis Freitag zwischen 7 und 9 Uhr, sowie Montag bis Mittwoch zwischen 16 und 19 Uhr; Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Freitag von 13 bis 18 Uhr.

Wer ist für den Stau in München verantwortlich? „TomTom Traffic Index“ gibt eindeutige Antwort

Überdies fand TomTom heraus, dass sowohl vor als auch während der Pandemie fast drei Viertel aller erfassten Fahrten innerstädtisch waren. Konstant 21 Prozent der Fahrten stammten aus den Landkreisen rund um München. Die meisten Einpendler kommen aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Ebersberg und Freising sowie aus Germering, Dachau und Unterhaching. Lediglich etwas mehr als fünf Prozent starteten von weiter entfernt. (ska) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA