Wirte-Beben: Kufflers übernehmen den „Sedlmayr“

Von: Stephanie Ebner

Die Gaststätte Sedlmayr in München wird von den Brüdern Kuffler übernommen. © Mittermeier

Beben in der Münchner Gastro-Szene: Das Gastro-Unternehmen Kuffler übernimmt den „Sedlmayr“ am Viktualienmarkt. Bis zum Beginn des Umbaus Mitte 2024 allerdings bleibt Hans Jörg Bachmeier für das Lokal zuständig. Dieser hatte die Traditionswirtschaft erst im vergangenen Herbst übernommen und wollte sie eigentlich auch danach weiterführen.

München - „Der ,Sedlmayr‘ soll eine Münchner Traditionsgaststätte bleiben“, versprach Sebastian Kuffler gestern. Er hat die Wirtschaft zusammen mit seinem Bruder Stephan zum Juli 2024 gepachtet, der Vertrag mit dem Eigentümer ist schon unterzeichnet. Auch der Name „Beim Sedlmayr“ soll bleiben: „Der hat in München Tradition“, sagt der Wirt.



Geplant ist ein aufwendiger Umbau. Das Haus inklusive Gastraum wird kernsaniert, künftig soll es bis zu 40 Sitzplätze mehr geben. „Der ,Sedlmayr‘ wird kein zweites Spatenhaus“, bekräftigte Kuffler aber. „Es soll eine Gaststätte bleiben, in der sich vor allem die Einheimischen wohl fühlen.“ Wenngleich auch die Moderne etwas an der Westenriederstraße einziehen soll: „Wir werden dort auch vegetarische und vegane Gerichte anbieten.“ Kufflers rechnen damit, dass sie den „Sedlmayr“ Mitte 2025 nach dem Umbau wieder aufsperren können. Bierpartner bleibt die Paulaner-Brauerei.



Kufflers sind Münchner Gastro-Giganten: Sie betreiben das Seehaus im Englischen Garten, das Weinzelt sowie das Hotel München Palace. Der „Sedlmayr“ sei „ein Glücksgriff, wir haben in der Innenstadt schon länger nach einer geeigneten Lokalität gesucht“.



„Beim Sedlmayr“ ist Kult. Der legendäre Wirt Rudi Färber (74) hatte die Traditionsgaststätte mit der Münchner Kronfleischküche im Jahr 2000 übernommen. Doch im Herbst 2022 verkündete der Wirt überraschend sein unternehmerisches Ende. Er wolle künftig nurmehr Küchenchef sein, der Rest sei ihm zu anstrengend geworden. Andreas Steinfatt, Chef der Paulaner-Brauerei, freute sich damals, dass Färber seinen Nachfolger – TV-Koch Hans Jörg Bachmeier – selbst einarbeiten wolle. Doch wie erst jetzt bekannt wurde, waren es wohl nicht nur Altersgründe, die den Kultwirt zum Rückzug zwangen, sondern ein Insolvenzverfahren.



Vier Tage nachdem sich Färber aus der ersten Reihe zurückgezogen hatte, stellte er Insolvenzantrag. „Der Antrag ist am 18.10.2022 beim Insolvenzgericht München eingegangen“, heißt es auf der Internet-Seite der Behörde. Färber wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht weiter äußern. Bachmeier kündigte unterdessen an, sich mit der „Sedlmayr“-Mannschaft und zusammen mit der Paulaner-Brauerei nach einem neuen Objekt umschauen zu wollen. „Wir suchen in der Nähe des Viktualienmarktes nach einem passenden Lokal“, sagte er. Doch bis Sommer 2024 bleibe erst einmal alles wie gehabt.