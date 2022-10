Alfons Schuhbeck gesteht im Steuer-Prozess – So narrte er das Finanzamt

Von: Phillip Plesch

Teilen

Alfons Schuhbeck hat gestanden – zumindest zum Teil. Der Star-Koch hat Abrechnungen gefälscht, um Geld am Fiskus vorbei zu schleusen. Ein Finanzbeamter erklärte nun, wie Schuhbeck dabei vorging.

München - Es ist die Wende im Steuerprozess um Alfons Schuhbeck (73): Am Mittwoch legte der Münchner Star-Koch ein Teil-Geständnis ab. In seinem Restaurant „Orlando“ habe er „die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt“ und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen, gibt Schuhbeck zu. Doch wie lief das genau? Ein Finanzbeamter erklärte vor Gericht, wie Fonsi wohl versuchte, das Finanzamt zu narren…

Alfons Schuhbeck: So narrte er das Finanzamt

Dabei verfolgte der 73-Jährige mutmaßlich unterschiedliche Strategien. Auf einem USB-Stick präsentiert der Finanzbeamte Alexander M. (40) die Daten, die ihm von Schuhbecks IT-Berater Jürgen W. (65) übermittelt wurden. Demnach hatte dieser bei der Übergabe 2019 schon darauf hingewiesen, dass es da Ungereimtheiten gebe...

Sternekoch Alfons Schuhbeck wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. © Matthias Balk/dpa

Schuhbeck: Hunderttausende Euro fehlen in den Abrechnungen

Auffällig: Im Jahr 2010 passt das Änderungsdatum der Dateien mit den täglichen Abrechnungen aus dem Lokal Orlando nicht mit den Tagen überein. So sind beispielsweise die Rechnungen von Anfang Januar allesamt am 1. Februar geändert worden. Ein Hinweis auf den Betrug? Schwer nachzuweisen. Fakt ist: Ab 2011 werden die Änderungen dann seltener.

Der Finanzbeamte stellte zudem fest, dass die Einzeldaten der Kellner in ihren Abrechnungen höher waren als der Umsatz, der für den Tag verbucht wurde. Für jeden arbeitenden Kellner wurden krumme Beträge abgezogen, die in Summe aber überraschenderweise eine glatte Zahl ergaben. 500 oder 600 Euro ließ Schuhbeck laut Finanzamt so täglich verschwinden, am Wochenende mehr als unter der Woche.

Ein Beispiel: 2010 machte der Star-Koch mit dem Orlando knapp fünf Millionen Euro Umsatz. Insgesamt stellte das Finanzamt in den Abrechnungen 1763 Lücken fest. 687 146,88 Euro tauchen nicht in den Daten auf. Der Anteil der versteckten Umsätze liege bei 13,87 Prozent. Auch in den Folgejahren, in denen die Datensätze teils nicht komplett sind, liegt der Anteil bei 12 bis 14 Prozent. „Schnell, schnell, zack-zack und weg“, beschrieb Fonsi vor Gericht sein Umsatz-Löschen am PC.

Alfons Schuhbeck: Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt

2014 änderte der Gastronom offensichtlich seine Strategie. In den Datensätzen taucht ein „Kellner 0“ auf, für den lediglich Negativumsätze eingebucht wurden. Die Angaben der richtigen Kellner stimmen nun also, aber durch einen Kellner, den es de facto gar nicht gibt, verschwindet trotzdem Geld aus der Kasse.

In der Südtiroler Stuben nutzt Schuhbeck ein anderes Kassensystem - und fälschte wohl auf andere Art seine Abrechnungen. Allerdings beruft sich der Gastronom auf Erinnerungslücken. Es habe dort zudem immer wieder technische Probleme und Schwierigkeiten mit kaputten Kabeln gegeben.



1200 Rechnungsnummern sollen allein dort verschwunden sein. „Das spricht jetzt nicht dafür, dass andauernd das Kabel geknickt war“, sagt Richterin Andrea Wagner. Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!