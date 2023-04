Stinkfrucht löst Gasalarm in Münchner Einkaufszentrum aus – Feuerwehr rückt mit Messgeräten an

Von: Michaela Schneider

Teilen

Eine Durianfrucht, sogenannte Stinkfrüchte, löste mutmaßlich den Gasalarm in München aus. Die Feuerwehr rückte umsonst an. © IMAGO / Wirestock

Ein Einsatz der Münchner Feuerwehr hat sich als Fehleralarm herausgestellt. Offenbar war es nicht zu einem Gasleck gekommen. Die eigentliche Ursache mutet dagegen kurios an.

München - Am Dienstagvormittag, 18. April, ist ein Notruf bei der Münchner Feuerwehr eingegangen. Im Bereich der Elisenstraße bermerkte ein Passant einen gasähnlichen Geruch in einem Supermarkt bemerkt und setzte daraufhin den Notruf ab. Aufgrund des Verdachts auf ein Gasleck, wurde auch die Polizei hinzugezogen, um das Areal eventuell weiträumig abriegeln zu können. Das teilte die Pressestelle der Feuerwehr München am Mittwoch mit.

Stinkende Durian-Frucht löst Einsatz der Feuerwehr in München aus

Mit Messgeräten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor, um die Gaskonzentration in der Luft zu bestimmen. Dabei bemerkten sie etwas Seltsames: Der Gasgeruch passte offenbar nicht zu austretendem Gas aus einer Leitung. Schnell war die mutmaßliche Ursache gefunden. Eine Durian Frucht, eine sogenannte Stinkfrucht, stellte sich in einem nahegelegenen Asiamarkt als verantwortlich für den Gasgeruch heraus.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bei einer Stinkfrucht handelt es sich um die Früchte des ursprünglich in Malaysia und Indonesien beheimateten Durian-Baums. Der Geschmack wird als süßlich beschrieben, der Geruch jedoch als lauch- und käseartig und damit teilweise als unangenehm und stinkend.

Absetzer des Notrufs nicht mehr anzutreffen

Um absolute Sicherheit zu haben, dass der Geruch von der Frucht ausgegangen war und nicht von einem Gasleck, wollte die Feuerwehr den Mitteiler des Notrufs zu einem Geruchsabgleich hinzuziehen. Von diesem fehlte zu diesem Zeitpunkt aber bereits jede Spur. Auch im Nachgang des Einsatzes war die Person nicht mehr zu ermitteln. Die Feuerwehr vermutet, dass der hohe Aufmarsch an Einsatzkräften den Passanten verschreckt haben könnte.

Da keine zu einem Gasleck passenden Messergebnisse mehr von den Einsatzkräften festgestellt werden konnten, war der Einsatz nach einer halben Stunde beendet. Glücklicherweise stellte sich der Notruf als Fehlalarm heraus und es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr bedauerte aber das Verschwinden des Mitteilers des Notrufs. Dies käme immer wieder vor, so die Feuerwehr. Sie weist daraufhin, dass niemand etwas zu befürchten habe, wenn in einer befürchteten Notsituation der Notruf gewählt würde.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.